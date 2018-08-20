全球最大鐵塔公司聯姻互聯網巨頭 中國鐵塔與阿里簽署戰略合作協議

8月17日，中國鐵塔股份有限公司（簡稱「中國鐵塔」）與阿里巴巴（中國）有限公司（簡稱「阿里巴巴」）簽署戰略合作協議。未來，這家全球最大的鐵塔公司，將與全球領先、國內排名首位的互聯網公司，在雲計算、邊緣計算、大數據等前沿領域展開深度合作，並為阿里巴巴的物聯網建設提供遍佈全國的站址資源的支撐服務。中國鐵塔多元化業務正加速佈局，以共享為核心的價值創造正由行業內向行業外快速延展。

攜手佈局邊緣計算等萬億級新興業務市場

根據協議，雙方將貫徹落實「網絡強國」戰略，充分發揮各自的資源、技術、生態等優勢，推進融合創新、把握新機遇、創造新價值。阿里巴巴將依托中國鐵塔遍佈全國的近190萬站址及配套設施資源，增強邊緣計算能力，打造雲邊端協同一體化的雲計算服務體系，連接萬物上雲，在智慧城市、智慧交通、智慧農業、環境大腦等領域快速實現解決方案和應用的落地。阿里巴巴還將依托中國鐵塔獨特的資源能力，加快面向5G、自動駕駛、車聯網、新能源、智能設備等領域的探索佈局。雙方還將基於自身的資源和需求，加強在企業採購、資產管理和處置、智能辦公、廣告營銷、文化娛樂以及地圖服務及大數據分析等方面的合作。

阿里巴巴是全球領先的互聯網公司，是全球首家擁有超過800萬網商的電子商務網站，在2018年中國互聯網百強企業中排名第一位，並入選全球互聯網公司前十強。今年3月，阿里巴巴集團資深副總裁、阿里雲總裁胡曉明在2018雲棲大會·深圳峰會上宣佈：阿里巴巴將全面進軍物聯網領域，IoT是阿里巴巴集團繼電商、金融、物流、雲計算後新的主賽道。為了做好物聯網，阿裏雲IoT正在商業化部署邊緣計算，結合雲計算人工智能，全面服務人居、工業、城市等領域。

中國鐵塔是全球最大的通信鐵塔基礎設施服務提供商，截至2018年6月底，中國鐵塔運營的站址規模約190萬，在中國擁有不可撼動的市場地位。8月8日，中國鐵塔在港交所主板上市，以543億港元（折合約69.2億美元,行使超額配售選擇權前）的募集資金，成為今年以來全球最大IPO（首次公開募股），距其成立僅四年、正式運營不到三年。阿里巴巴是中國鐵塔十大基石投資者之一，在中國鐵塔IPO中認購約1億美元股票。

工信部信息通信經濟專家委員會秘書長陳金橋表示，互聯網和移動互聯網是用戶產生數據，而物聯網時代海量數據由機器產生，不需要上傳到雲端，在邊緣節點就能完成處理，從而能大大避免帶寬和存儲資源的浪費。未來，邊緣計算將與雲計算分工協作，來滿足萬物互聯時代爆發式的計算需求。IDC數據顯示，2020年將有超過50%的數據需要在網絡邊緣側分析、處理與存儲，邊緣計算市場規模將超萬億。

陳金橋強調，中國鐵塔與阿里巴巴強強聯手，資源互補性很強。中國鐵塔具有獨一無二的資源優勢，將快速高效支撐阿里巴巴在物聯網、邊緣計算、大數據等新興業務領域的佈局。其獨特資源也將會得到越來越多互聯網、物聯網公司的青睞。未來物聯網、邊緣計算的產業規模都是萬億級，可以預期物聯網、邊緣計算等新興產業大發展，將為中國鐵塔帶來大量增量租戶。資源共享模式邊際成本低、邊際效益高，未來中國鐵塔的新增收入和利潤率水平值得期待。

加快多元化業務佈局 持續提升價值創造能力

一周之內，中國鐵塔相繼與阿里巴巴、中國地震台網中心、西北空管局、綠地集團等開展戰略合作。今年以來，中國鐵塔加快多元化業務佈局，已在房地產、環保、氣象、地震、林業、海事、廣電等十多個行業領域簽署了上百份戰略合作協議，持續提升價值創造能力。中國鐵塔董事長佟吉祿一直強調：「中國鐵塔是成長型和價值創造型公司。」

在房地產領域，中國鐵塔今年以來已經與融創、振業、綠地、保利、綠城等大型房地產集團開展了戰略合作。在新建的地產項目的通信基礎設施建設中，實現同步規劃、同步設計、同步實施，以上房地產集團開放相關資源支持中國鐵塔的移動通信基礎設施建設。除了移動網絡基礎設施服務外，中國鐵塔還將結合房地產集團面向5G的高品質網絡及信息化需求，為其實施一體化覆蓋的通信覆蓋解決方案，以及樓宇節能、內部環境監測等智慧樓宇整體技術解決方案，打造數字地產、智慧地產。

在環保領域，中國鐵塔積極協助環保部門治理霧霾，利用點多面廣的通信鐵塔的掛載優勢，實施了「2+26」 空氣質量網格化監管項目，一周內在兩個直轄市和26個城市完成超過1000台pm2.5設備的部署；還在天津、河北、河南、安徽、湖北等地，為當地環保局提供環保監控信息化解決方案，預計環保監控的熱成像攝像頭建設規模將在今年超過20000個。

在防震減災領域，中國鐵塔與中國地震台網中心開展了戰略合作。地震台網中心將依托中國鐵塔廣泛的站址機房、鐵塔、動力配套資源，快速建設預警台網設施。除了基礎資源租賃外，中國鐵塔還將提供後期維護及相關信息服務，並進一步探索面向災情監控、數據采集及大數據運營分析等信息化解決方案。

在氣象行業領域，中國鐵塔與黑龍江、吉林、陜西、寧夏、貴州等多省達成戰略合作協議，提供氣象觀測站點建設、預警信息發佈設施的日常維護保障等服務。

在林業行業領域，中國鐵塔與重慶、湖南、黑龍江、遼寧、海南等多省林業廳，在森林防火預警監測系統和通信系統建設、林業資源監測等方面開展全面合作，並以森林防火視頻監控建設為切入點，共同建設數據采集系統，為森林防火工作及時提供實時的數據支撐服務。

在廣電行業領域，中國鐵塔已與浙江、寧夏、四川、天津、貴州等多省開展戰略合作，向廣電提供通信基礎設施資源租賃服務，並推進在綜合信息化應用業務、移動互聯網、雲計算等基礎性與應用型信息系統開發建設方面的協同創新。

在智慧城市領域，在與阿里巴巴戰略合作之前，中國鐵塔已在上海、福建等多地與相關企業開展了不少戰略合作，利用自身的獨特資源優勢支撐智慧城市運營方在物聯網、智慧社區、城市大腦等領域佈局建設。

通過開放資源加快與社會各方共享共贏合作，中國鐵塔的業務佈局正越來越廣，已從通信行業擴展到全社會，從基礎的鐵塔站址資源服務，擴展到包括末端傳輸、電力引入、維護等綜合共享服務，並積極在綜合信息化應用業務、移動互聯網、邊緣計算、數據採集與分析運營等方面探索新的商業機會。中國鐵塔董事長佟吉祿指出，「中國鐵塔的業務佈局和服務範圍更全面，規模優勢更明顯，共享範圍和共享方式也更多元，從存量共享、綜合共享、社會共享和跨行業共享四個方面，可拓展更大價值空間。」

中國鐵塔的2018年中期業績公告顯示，2018年上半年，以塔類為主體的營業收入保持穩定增長，非塔類業務呈現強勁的快速增長勢頭，室分業務收入為8.24億元，同比增長94.3%；跨行業業務租戶數量從2017年的1.9萬增至5.7萬，跨行業業務收入由2017年上半年的0.22億元增加到2018年同期的3.74億元。室分和跨行業業務（傳統塔類以外業務）收入等占比由上年同期的1.4%迅速提升至3.6%，多點支撐的業務佈局初見成效。

陳金橋表示，中國鐵塔的一系列戰略合作範圍廣、數量多、質量高，這些協議快速落地轉化為業務，將成為有力的收入增長點。中國鐵塔的非塔類業務發展處於起步發力階段，收入結構在未來將持續優化。

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