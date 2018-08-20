本月第三起！中國再爆豬瘟 相關類股嚇綠

中國非洲豬瘟擴大，最新傳出疫情的是江蘇省連雲港一處養殖場，顯示疫情已經從東北擴大至華中，也讓豬肉相關類股今 (20) 日跌成一片。

農業農村部新聞辦公室昨 (19) 日公布，江蘇省連雲港市海州區一家養殖場的生豬因不明原因死亡，目前已知有 615 頭發病，88 頭死亡。疫情爆發後，中國官方立即啟動應急機制，進行封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等措施，目前正在追究病毒來源。

鄰近的溫氏股份也趕緊公告已啟動防疫應急預案，強調公司對下屬各子公司生豬養殖情況進行核查，截至公告日，公司下屬各生產單位未發生疑似非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟疫情對公司的生產沒有造成影響。

消息傳出後，今日豬肉概念股股價跟著病懨懨，溫氏股份 (300498-CN) 跌幅逼近 4%，先前也爆發豬瘟的雙匯發展 (000895-CN) 至截稿為止跌幅逼近 5%。其他包括牧源食品 (002714-CN)、廣東溫氏食品 (300498-CN) 、唐人神集團 (002567-CN) 同樣一片慘綠。

雙匯發展今日股價走勢 (圖自新浪財經)

值得注意的是，這半個月來中國已經有三個地方爆發非洲豬瘟疫情，而且地點分散，分別是東北、中部與江淮地區，目前農業農村部正積極調查三處疫情當中是否有所關聯。

中泰證券指出，由於非洲豬瘟並非人畜共通疾病，目前對消費端的影響有限。供給方面，東北地區及河南省受非洲豬瘟影響，生豬外調難度增加，短期內可能讓主產區豬價下滑。長期來看，若疫情持續發酵，很可能加速這輪周期產能出清，讓豬價提前見底。

目前全球還未研發出可以有效預防非洲豬瘟的疫苗，但高溫、消毒劑可以有效殺滅病毒，所以做好養殖場生物安全防護是防控非洲豬瘟的關鍵。