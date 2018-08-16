陸屠宰場爆非洲豬瘟 豬肉概念股閃崩 萬洲暴跌1成

中國市場傳出，鄭州雙匯食品有限公司屠宰場從黑龍江佳木斯採購的 260 頭生豬中，有 30 頭死亡，經大陸動物衛生與流行病學中心檢測，確認為非洲豬瘟疫情。萬洲國際 (0288-HK) 午後急速跳水大跌 10.35%，報港幣 5.89 元；A 股雙匯發展 (000895-CN) 跌停，報人民幣 22.41 元；牧原股份 002714-CN) 跌 4.9%；正邦科技 (002157-CN) 跌 4.7%。

截至發稿，萬洲國際跌 8.676%，報港幣 6 元。

萬洲國際股價

網上流傳一張今 (16) 日發出的「疫區封鎖令」圖檔，內容為鄭州市人民政府關於封鎖非洲豬瘟疫區的命令，內文指經中國動物衛生與流行病學中心檢測確認，鄭州雙匯食品有限公司屠宰廠從黑龍江佳木斯湯原縣鶴立鎮鎮交易市場運到的 260 頭生豬中，有 30 頭死亡為非洲豬瘟疫情。

內容指出，為迅速撲滅疫情及防止蔓延，因此決定今日起將該屠宰廠封鎖 6 周，以屠宰廠邊緣向外延伸 3 公里為疫區，由疫區向外延伸 10 公里為威脅區，展開應急處置方案。

早在 8 月 3 日，大陸即通報世界動物衛生組織 (OIE) 瀋陽地區首次傳出非洲豬瘟疫情，防疫撲殺頭數 383 頭，截至 8 月 10 日第三次通報的撲殺數已增至 8116 頭，但無法得知通報確診牧場數目。

非洲豬瘟病毒特性為感染快速，豬耳及背部會有出血性斑點，雖然不會傳染給人類，但是對豬隻的致死率為 100%，而且病毒可以存活很久，在冷藏肉 100 天、冷凍肉 1000 天、豬舍 1 個月。

這次事件說明：

1、非洲瘟疫有擴大跡象，瀋陽爆發的非洲病不久，爆出的第二例事件，且豬原地位養殖大省黑龍江，瘟疫有擴大趨勢。未來是否繼續擴散，有待觀察。

2、中國的食品安全和監測防疫取得了長足的進步，有問題及時發現並採取措施，有效控制的疫病發生。

3、鄭州雙會是雙匯發展的主要生產廠區之一，6 周的封鎖，對公司會造成一定的影響，但影響有限。公司的屠宰分佈在很多地方，鄭州只是其中之一。另外，公司有大量的前期儲備的低價冷凍肉，能有效供應生產。

4、目前看，由於政府部門應對得當，資訊披露及時，並沒有引起消費的恐慌，對終端消費需求影響有限，目前淡季即將結束，天氣轉涼，疫病多發的季節也將結束。

5、對雙匯發展的生產、銷售影響我們判斷完全可控，公司發佈的中報印證了：公司屠宰放量、肉製品產品升級、業績穩中向好的趨勢確立，今年估值僅 15 倍，今明兩年都有望保持 20% 的淨利潤增速。

這次事件，股價出現有效調整，只要疫情能有效控制，不再擴散，就是難得的買入公司的好機會。