爆非洲豬瘟疫情 雙匯發展鄭州封廠六周 影響可控股價今日回彈

中國非洲豬瘟疫情擴大，河南鄭州雙匯食品今 (17) 日一早發布公告指 8 月 16 日接到封鎖令，將把鄭州雙匯屠宰廠劃定為疫點，將封鎖 6 週。昨天相關消息傳出後，雙匯發展股價直接打入跌停，但分析師認為疫情只是短期影響市場情緒，今日雙匯發展的股價向下開出，隨後由黑翻紅。

雙匯發展 (000895-CN) 今天一早發出公告，昨天接到鄭州市政府《疫區封鎖令》，將下屬公司鄭州雙匯食品有限公司屠宰廠劃定為疫點並實施封鎖，封鎖時間為 6 週。雙匯發展強調，公司旗下其他公司未發現疫情，鄭州屠宰場的業務將轉由其他子公司服務，影響不大。非洲豬瘟是一種急性、對豬高度致死性傳染疾病，撲殺是唯一控制途徑。

受此消息影響，昨日重挫至跌停的雙匯發展，今日開盤股價雖然一度小幅走低，隨後由黑翻紅，漲幅最高逾 2%，至截稿為止報人民幣 22.78 元，漲幅 1.65%。雙匯的母公司萬洲國際 (0288-HK) 今日股價同樣止跌回升，早盤漲幅一度逾 3%，隨後漲勢趨緩。

雙匯發展今日股價走勢 (圖自新浪財經)

中信證券研究報告指出，疫情事件短期直接影響情緒面勝過基本面，建議繼續關注疫情擴散和對豬價影響程度。認為這次雙匯直接受影響屠宰產能相對有限，中長期看，市場龍頭地位不會受影響。

不過，這回疫情擴散可能會讓上游生豬拋售導致豬價下跌，若接下來疫情繼續擴散，很可能干擾這回的豬價週期，到後期可能加速豬價反彈，加快豬價見底和反轉，維持雙匯發展「買入」評級不變。

廣發證券看好獸藥公司等動保企業可望受益，若這回疫情擴大，短期對需求會有負面影響，中期有利於母豬產能淘汰，豬價週期可能提前到來。

這波疫情最早爆出的中國東北地區，目前已經有三家屠宰企業被停宰，目前中國的企業出於安全考量，對東北豬採購較謹慎，這回雙匯爆出疫情的豬隻，就是從黑龍江調運過來，很可能是受當前東北豬低價誘惑所致。

搜豬網分析師馮永輝表示，在多個省份禁調遼寧豬後，遼寧當地出欄生豬在短短幾天內產生積壓，收豬價格開始明顯下滑。反觀山東、河北市場部分地區因為調不到東北豬，豬源緊俏，價格走高。目前市場形成嚴重的南北價差，河南生豬出欄價在人民幣 14 元 / 公斤，而黑龍江還在人民幣 12.2 元 / 公斤左右，頭均差價就達到約人民幣 200 元。