中鐵(00390-HK)：確認購買資產發行A股(601390-CN)每股作價6.87元

因重大事項停牌三個月的中國中鐵(601390-CN)於8月6日披露發行股份購買資產重組預案，公司擬以6.87元/股的價格，分别向中國國新、中國長城、中國東方、結構調整基金、穗達投資、中銀資產、中國信達、工銀投資和交銀投資發行股份購買上述9名交易對方合計持有的二局工程25.32%的股權、中鐵三局29.38%的股權、中鐵五局26.98%的股權、中鐵八局23.81%的股權。中國中鐵H股(00390-HK)於8月17日公布，確認每股發行價為6.87元。

公告顯示，本次交易標的資產預估值總計為116.54億元，中國中鐵將向中國國新等9名交易對方發行股份總數為16.96億股。本次交易完成後，公司的控製權未發生變化，控股股東仍為中國鐵路工程集團有限公司，實際控製人仍為國務院國資委。根據中鐵工出具的意見，控股股東已原則性同意本次重組。

本次交易完成後，標的公司將成為中國中鐵的全資子公司。公司股票自8月7日起繼續停牌，其於20日復牌。

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