無懼貿易戰升溫 投資型保單三優勢 壽險業者看好下半年續夯

安聯人壽今 (16) 日表示，國內低利率環境，銀行通路銷售投資型保單近年來成長快速，去 (2017) 年投資型保單銷售金額 4870 億元，今年光是上半年投資型保單銷售金額就達 3142 億元，成長幅度驚人；展望下半年，安聯人壽總經理林順才表示，看好投資型保單透明、彈性且能規劃符合效益人身保障方式等優勢，銷售值得期待。

近期美中貿易戰看似利空鈍化，但國際股市仍舊動盪不安，當前市況紛擾，使得投資理財更加困難，一般民眾該如何選擇標的，並掌握最佳進出場時機，林順才表示，投資型保單的優點在於透明、彈性且能規劃符合效益的人身保障方式，加上現在投資人愈來愈重視風險管理，有專業團隊代操管理，讓投資型保險商品，在各種財務規劃工具中脫穎而出。

觀察各壽險業投資型保單銷售狀況，根據壽險公會統計，今年上半年投資型商品總保費收入前五名，依序為國泰人壽、安聯人壽、法國巴黎人壽、南山人壽以及富邦人壽。

而若以去年投資型商品總保費收入占比來看，以國泰人壽市佔率 34.9% 居冠，其次為安聯人壽 14.8%、法國巴黎人壽 13.2%。

安聯人壽銀行保險部資深副總楊承清表示，看準投資人尋求專業資產管理的需求急速遞增，安聯人壽推出由永豐銀行獨賣的安聯人壽豐收得利系列商品，連結委託聯博投信代操的全權委託帳戶，採三階式月資產回撥機制，依照基準日帳戶淨值表現，提供不同資產回撥金額，保戶最低投保金額為 30 萬元（或等值外幣〉。

楊承清表示，過去投資型保單所連結為的投資標的多為共同基金及 ETF 等，投資人仍須自己選擇投資標的，自行調整資產配置、留意風險控管，現今的投資型保單連結標的提供多一項選擇，也就是全權委託投資帳戶，將資產配置交由專業團隊管理，以多元資產投資為訴求，隨市況動態調整各類資產比重，提供相對簡便的財務規劃方式。