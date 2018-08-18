熱門股─凱羿-KY 銷售旺季將至 業績成長可期已見買盤逢低布局

百貨高價股凱羿 - KY(2939-TW) 執行庫藏股有成，自上月 11 日至本周五，合計已買回 1174 張，股價漲近 25%，周線已連 3 紅，事實上，不僅是有買盤加持，凱羿業績動能正悄悄轉強，在北美熱銷的鍋具已成功打入兩岸網購和電視購物市場，隨著電商旺季報到，且接下來更將推出多款新品，顯然已有投資人逐漸逢低進場布局。

凱羿日前旗下將在北美熱銷的自有鍋具品牌 Copper Chef 引進兩岸市場，並找來明星吳宗憲和吳姍儒作為代言人，第一波在東森購物銷售即成功打響第一炮，一檔活動秒殺 750 組創下 300 萬元業績。

另一方面，吳宗憲 16 日晚間開直播吸引 1.8 萬人觀看，也再次秒殺 750 組。

可觀察到凱羿 7 月起進入兩岸市場已見初步成效，單月合併營收達 2.77 億元，月增幅高達 94.95%，創 3 個月來高點。

除了在台灣銷售開紅盤，凱羿已在淘寶、京東上架，並與電視購物北京環球、北京優購合作推廣銷售，再加上在北美主要市場正陸續推出廚房相關新產品，業績成長動能持續回溫。

凱羿日前董事會通過 7 月 11 日至 9 月 10 日止自集中交易市場買回庫藏股，預計買回數量為 2000 張，買回區間價格為 100-200 元，而最新公告是，已買回 1174 張，平均每股買回價格 137.79 元。