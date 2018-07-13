二大觀光百貨股庫藏股護盤發威 守穩百元關卡

今年以來百貨高價股凱羿 - KY(2939-TW) 和餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 股價均走弱，為力守百元關卡陸續宣布祭出庫藏股，所幸護盤逐步見到成效，不僅凱羿穩住 110 元以上價位，漢來更是在昨日宣布庫藏股後，今 (13) 日開盤直奔漲停。

漢來美食董事會通過今日起至 25 日買回 500 張庫藏股，26 日至 9 月 12 日再買回 2000 張，買回價格區間為 100-165 元，總金額不超過 12.39 億元，藉此來維護公司信用和股東權益。

漢來美食今年以來股價跌幅約 20%，顯然此舉是要捍衛股價，事實上，漢來美食業績並不差，不僅去年獲利創新高，第 1 季獲利也穩定年增 8%。

由於漢來今年下半年將加快展店，旗下主力品牌「漢來海港」自助餐廳甚至已確定要前往曼谷開店，業績成長動能無虞。

凱羿則是自 11 日啟動庫藏股機制後，股價穩守在 110 元價位上，凱羿表示，買回庫藏股是為了維護股東權益，預計期間 7 月 11 日至 9 月 10 日止，買回數量為 2000 張，買回區間價格為 100-200 元。

由於今年以來凱羿旗下品牌 COPPER CHEF 的新品尚未發酵，且將進軍中國市場正處在醞釀階段，上半年合併營收 15.7 億元，年減 57%，使股價一路走跌。

不過，COPPER CHEF 即將邀請知名藝人吳宗憲和吳姍儒作為品牌代言人，已開始布局兩岸內需市場，下半年營收轉向成長可期。

另一方面，由於凱羿近來成交張數不到百張，法人認為，若公司百分百買回 2000 張，勢必對股價提供強勁的支撐力道。