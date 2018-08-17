貧富差距減緩 去年家庭可支配所得差距縮至6.07倍

主計總處今 (17) 日公布 2017 年家庭收支調查結果，最高 20% 家庭每戶可支配所得為 205.3 萬元，年增 2.4%，最低 20% 家庭每戶 33.8 萬元，年增 2.7%，差距 6.07 倍，較前一年度微減 0.01 倍；吉尼係數 0.337，則較前一年度微增 0.001。

主計總處指出，每戶家庭可支配所得平均數為 101.9 萬元，年增 2.6%，中位數 88.1 萬元，增 2.7%；每戶可支配所得差距倍數 6.07 倍，每人可支配所得差距倍數 3.89 倍。

主計總處說明，政府持續照顧弱勢族群，去年各級政府對家庭提供的各項補助 (包括低收入戶生活補助、中低收入戶老人生活津貼、老農津貼、各項社會保險保費補助等) 縮小所得差距 1.04 倍，而家庭對政府移轉支出，也縮小所得差距 0.14 倍。

去年政府實物給付總額 1155 億元，平均每戶獲益 1.4 萬元，其中低所得組 2.5 萬元，高所得組 1.1 萬元；2017 年可支配所得差距倍數 6.07 倍，加計政府實物給付後為 5.68 倍，縮小 0.39 倍，改善效果較前一年度微增 0.01 倍。

另外，主計總處指出，去年全體家庭消費支出總計 6 兆 9472 億元，年增 5.7%，平均每戶消費支出 81.2 萬元，年增 4.5%；平均每戶儲蓄 20.7 萬元，年減 4.2%。

就消費支出內容觀察，以住宅服務、水電瓦斯和其他燃料 (23.9%) 最高，食品飲料和菸草 (15.6%) 次之；另隨著國人平均壽命延長、衛生保健觀念增強，醫療保健支出比重達 15.2%。