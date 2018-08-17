主計總處略上調今年GDP 惟下半年低於上半年 Q4更見9個季度低點

主計總處今 (17) 日公布今 (2018) 年國內經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 2.69%，較 5 月略上修 0.09 個百分點，每人 GDP 2 萬 5179 美元，每人 GNI 2 萬 5921 美元，CPI 年增率 1.52%，也略為上修 0.03 個百分點；不過，由於比較基期偏高，第 3、4 季 GDP 分別為 2.36%、2.09%，不僅均較第 1、2 季有 3% 以上表現下滑，且第 4 季將是 9 個季度新低。

主計總處指出，第 1 季 GDP 為 3.10%，第 2 季初步統計 GDP 為 3.30%，略上修 0.01 個百分點；而下半年 GDP 成長 2.2%，微幅上修 0.04 個百分點。

展望下半年，對外貿易方面，出口動能可望維繫，惟因全球經濟成長略為減速，加上比較基期已高，增幅恐將放緩，主計總處預測全年商品出口 3375 億美元，年增 6.39%，輸出實質成長 3.35%，略上修 0.01 個百分點。

而下半年在農工原料價格高檔盤旋，加上出口和內需引申需求略緩等因素交互影響下，預測全年商品進口 2845 億美元，增 9.73%，輸入實質成長 4.74%，下修 0.12 個百分點。

內需方面，由於全球經貿和金融市場不確定性升高，影響消費信心，約制部分成長力道，預測全年民間消費成長 2.47%，下修 0.06 個百分點，而全年民間投資實質成長 4.26%，下修 0.35 個百分點。

圖表：主計總處提供。

另外，主計總處預測明年 GDP 為 2.55%，每人 GDP 2 萬 5588 美元，每人 GNI 2 萬 6340 美元，CPI 上漲 0.93%，物價表現仍和緩，不過 GDP 年增率仍將下滑。