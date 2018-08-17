【盈警】麗珠醫藥(01513-HK)預計前三季度經營業績同向下降

麗珠醫藥(01513-HK)公佈，2018年1月1日至2018年9月30日、2018年7月1日至2018年9月30日，預計經營業績同向下降。

2018年1月1日至2018年9月30日，歸屬公司股東的淨利潤月約人民幣8.77億元至9.5億元(單位下同)，同比下降約77.62%-79.34%;歸屬公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約7.95億元至8.62億元，同比增長約17.06%-26.95%，每股基本盈利約1.22元-1.33元。

2018年7月1日至2018年9月30日，歸屬公司股東的淨利潤約2.44億元至3.17億元，同比下降約91.53%-93.48%;歸屬公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約2.24億元至2.91億元，同比增長約0.00%-30%，每股基本盈利約0.34元-0.44元。

公司2018年前三季度業績與上年同期相比同向下降，主要原因是：2017年4月18日，公司及公司的附屬公司麗珠集團麗珠製藥廠與珠海橫琴維創財富投資有限公司簽訂股權轉讓協議，轉讓附屬公司珠海維星實業有限公司100%股權，股權轉讓於2017年7月17日完成，此次股權轉讓事項增加歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣32.84億元。剔除非經常性損益事項，預計2018年1月1日至2018年9月30日實現的歸屬於公司股東的扣除非經常性性損益的淨利潤比上年同期增長17.06%-26.95%，主要是主營業務穩定以及資金管理進一步優化利息收益增加。

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