聯交所對合資格飛機出租商作出若干豁免

港交所旗下聯交所公佈，所將修訂《上市規則》，對合資格飛機出租商作出若干豁免。

《上市規則》的修訂包括：

合資格飛機出租商的定義，是活躍從事與飛機營運商進行飛機租賃交易作為主營業務及符合以下準則的上市發行人：i) 發行人最近期刊發的年報（或其招股章程）清楚披露飛機租賃是其現有並持續經營的主營業務；ii) 在發行人最近期刊發的財務報表內，飛機租賃是一個分開及持續經營的分部（如非唯一分部）；及iii) 整體來說發行人的董事及高級管理人員須擁有飛機租賃業務方面的足夠經驗，而當中所依賴的個別人士須具備至少五年相關行業經驗。

合資格飛機租賃活動包括：i) 飛機購置或出售；及ii) 合資格飛機出租商在日常業務中與飛機營運商進行的飛機融資租賃或營業租賃。

合資格飛機租賃活動可獲豁免，毋須遵守一般適用於須予公佈交易的特定披露，及/或股東批准的規定。但發行人必須刊發公告並在中期報告/年報中披露若干有關交易資料。

新修訂《上市規則》將於2018年10月15日生效。

香港交易所上市主管戴林瀚說：「新修訂的《上市規則》旨在保障股東之同時，亦利便具備專業知識的管理人員有效管理發行人業務，在兩者之間取得平衡。」

新修訂將於2018年10月15日生效。

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