【大行報告】交銀國際：上調聯想集團目標價至6.1港元

交銀國際(00992-HK)發表聯想集團(00992-HK)報告，預期19財年2季度個人電腦業務維持強勁，數據中心持續復蘇：商用個人電腦換機潮、數據中心持續穩固增長，和智能手機虧損收窄支持下，預期聯想在2季度繼續復蘇。

中期內盈利繼續強勁復蘇：預期產品組合改善（更多高性能計算/軟體定義架構產品）、超大規模數據中心的利潤率提升，和規模增長將推動數據中心業務盈利在中期內好轉。預期數據中心在截至12月季度達致收支平衡（除去並購開支）。報告又預期個人電腦季節性好轉和智能手機產品推出（新系列Moto智慧手機將在9月推出）將推動盈利在19財年3季度（截至12月）持續好轉。

重申買入：儘管公司股價在過去三個月跑贏恒指32%，預期市場上調盈利預測和未來兩個季度盈利強勁復蘇將會是股價催化劑。報告把19/20財年稅前利潤預測上調5%/9%，主要由於收入前景向好。目標價由5.80港元上調到6.10港元，基於13倍20財年預期市盈率。

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