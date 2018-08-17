慶豐富訂單暢旺到年底 現增籌資3億元9月中完成

台股窗簾雙雄之一的慶豐富 (9935-TW) 第 2 季營收創新高，季增 49.11%，下半年進入歐美市場需求旺季，訂單已達今年年底，公司擬辦理現增案進行市場籌資 3 億元，將用於償還銀行借款、改善財務結構，此一現增案轉在 8 月 27 日除權交易。

慶豐富將辦理 1.6 億元股本現增案，暫訂每股 18.75 元溢價發行，預計籌資 3 億元，主辦券商群益金鼎證 (6005-TW)；慶豐富此籌資案，預計將在 9 月中旬完成。

慶豐富第 2 季營收 12.24 億元，毛利率 17.62%，季減 3.21 個百分點，年減 2.36 個百分點，稅後純益 8519 萬元，季增 1.88 倍，年增 9.47%，每股純益 0.56 元；累計上半年營收為 20.39 億元，毛利率 18.91%，年減 0.59 個百分點，稅後純益 1.15 億元，年增 47.82%，每股純益為 0.75 元。

慶豐富 7 月營收 3.94 億元，月減 11.84%，年增 14.84%，累計 1-7 月營收為 24.61 億元，年增 7.57%。

目前慶豐富也在擴充產能，產品結構 76% 為窗簾產品，其餘為供應美系連鎖量販店的紡織產品。在出貨窗簾產品中，目前以安全性能佳、市場接受度高的無拉繩產品占其中的 9 成。

法人指出，慶豐富下半年進入出貨旺季，營收將明顯優於上半年，預估今年下半年營收將較上半年成長 2 成，今年的營收將再刷新歷史營收新高紀錄。