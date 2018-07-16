慶豐富訂單能見度直透年底 擬辦現增籌資3億元

台股窗簾雙雄之一的慶豐富 (9935-TW) 第 2 季營收創新高，季增 49.11%，下半年進入歐美市場需求旺季，訂單已達今年年底，公司擬辦理現增案進行市場籌資 3 億元，將用於償還銀行借款、改善財務結構，已向金管會證期局送件並在今 (16) 日申報生效。

慶豐富將辦理 1.6 億元現增案，暫訂每股 18.75 元溢價發行，預計籌資 3 億元，主辦券商群益金鼎證 (6005-TW)；慶豐富此市場籌資案，預計將在第 3 季底完成。

慶豐富積極回歸窗簾本業，去年稅後純益 1.94 億元，每股純益 1.26 元，創新高；今年業績處於上升走勢，首季營收 8.5 億元，5 月營收也以 4.56 億元創新高的挹注之下，第 2 季營收 12..52 億元，創新高，季增 49.11%，年增 14.66%。法人估第 2 季隨著營收規模放大，獲利上也可望有突出表現。

慶豐富累計前 6 月營收跨越 20 億元大關，達 20.67 億元，年增 6.29%，

目前慶豐富也在擴充產能，產品結構 76% 為窗簾產品，其餘為供應美系連鎖量販店的紡織產品。在出貨窗簾產品中，目前以安全性能佳、市場接受度高的無拉繩產品占其中的 9 成。

法人指出，慶豐富下半年進入出貨旺季，營收將明顯優於上半年，預估今年下半年營收將較上半年成長 2 成，今年的營收將再刷新歷史營收新高紀錄。