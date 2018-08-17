國統上半年每股賺0.86元 大金門海水淡化廠將邁入5年代操期

國內水資源處理廠國統 (8936)104 年起分別承獲水利署及台水公司大金門 4000 噸、馬公 4000 噸二大海水淡化廠案，今表示，大金門 4000 噸已建置完成並試運轉成功，接續將邁入 5 年代操作期，而馬公 4000 噸目前在建中，完成後亦將有 15 年代操作業期。國統第二季及上半年獲利及毛利率皆較去年同期轉正，第二季稅後盈餘 1.71 億元，毛利率 26.22%，營益率 19.6% 較去年同期轉正，EPS0.76 元；上半年稅後盈餘 1.94 億元，毛利率 19.74%，營益率 13.52%，EPS0.86 元。



國統表示，近年積極轉型，朝水資源相關業務發展，從過往輸送水 (管道工程)、大型淨水廠、水庫清淤整化、汙水處理及中水回收、造水廠 (海水淡化)，結合近日取得複合式厭氧生物發酵槽專利，將加快進入養殖廢水及工業廢水等相關業務。



而在海水淡化相關技術方面，國統則提到，原澎湖烏崁 3000 噸海淡廠已連續運轉操作近 15 年，近期因澎湖缺水，產能提高已至每日 6000 噸。