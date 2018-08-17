興櫃PCB廠相互上半年EPS為2.21元 庫藏股4天全買齊

興櫃掛牌的 PCB 廠相互 (6407-TW) 上半年轉虧為盈，每股純益達 2.11 元，該公司在 8 月 14 日起執行買回 600 張庫藏股用於轉讓給員工，在 4 個交易日內完全買齊，平均每股買回價格為 30.3 元。

相互目前的股本約 7 億元，台灣廠位於新莊、而大陸廠則設立於江蘇省常熟，其主要產品為手機相機鏡頭模組板及軟硬複合板，主要客戶端包括鴻海 (2317-TW)、立訊、歐菲光、丘鈦科技等手機鏡頭模組廠，終端客戶則為華為等非蘋陣營手機機廠。

相互公布上半年財報呈現轉虧為盈，上半年營收 20.61 億元，毛利率 20.9%，年增 17.46 個百分點，稅後純益為 1.47 億元，較去年同期稅後虧損 1.16 億元轉虧為盈，每股純益達 2.11 元。公司主管指出，上半年的毛利率大增且轉虧為盈，主要是產品組合的因素，在目前手機走向雙鏡頭、三鏡頭同時，其相關鏡頭模組的價格也走高，引導獲利上揚。

相互成立於 1990 年 7 月，目前在興櫃掛牌交易主辦輔導券商為台新證券，今天相互的收盤價為 29.59 元，也低於相互此次買回 600 張庫藏股的均價，相互今年兩度進場買回庫藏股用於轉讓給員工，加計今天買齊的 600 張庫藏股，目前相互手中累計持有 1325 張庫藏股，占相互股權的 1.89%。

相互 7 月營收 3.63 億元，月增 16.68%，年增 47.01%，累計 1-7 月營收 24.01 億元，年增 62.05%；對於下半年的業績，該公司保守表示，仍待各終端客戶新機銷售狀況而定。

股本 7 億元的相互準備申請上市，但對於送件時間則沒有提出時程表。