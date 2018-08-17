大公評級遭嚴重警告處分 債務融資工具業務暫停一年

路透上海8月17日 - 中國銀行間市場交易商協會(NAFMII)周五公告稱，因大公國際資信評估有限公司違反相關自律規定，決定給予該公司嚴重警告處分，責令其限期整改，並暫停債務融資工具市場相關業務一年。這也是交易商協會迄今對評級公司的最嚴厲處罰。

公告顯示，2017年11月-2018年3月，大公評級在為相關發行人提供信用評級服務的同時，直接向受評企業提供咨詢服務，收取高額費用。同時，在交易商協會業務調查和自律調查工作開展過程中，大公評級向協會提供的相關材料存在虛假表述和不實信息。



交易商協會表示，信用評級機構作為債務融資工具市場的重要中介機構，應當恪守獨立、客觀、公正的基本原則，發揮好資本市場“看門人”的應有作用。信用評級機構直接為受評企業提供咨詢服務，嚴重背離獨立原則，為銀行間債券市場相關自律規則所禁止。

「大公評級的違規行為，違反行業規範、業務規則和合規運行基本要求，對市場造成了嚴重的不良影響。」公告稱。

該協會並稱，將加強對銀行間市場自律管理，著力維護市場良好運行秩序。市場各類主體應進一步增強合規意識和市場責任意識，嚴守底線、恪守規則，共同推動銀行間債券市場穩健有序發展。同時，協會也將繼續加強與相關監管部門的協同配合，遵照公司信用類債券部際協調機制會議達成的各項共識，切實保護投資者合法權益和社會公共利益。

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