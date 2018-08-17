業績成色不足？平安好醫生兩招打造新格局

今年5月4日剛剛順利來港上市的全國最大規模互聯網醫療健康平台平安好醫生（01833-HK）（平安健康醫療科技）昨日公佈了其截至今年6月30日止6個月中期業績，這也是平安好醫生自上市以來發佈的首份財報。作為一家初初踏入資本市場的新經濟公司，平安好醫生在今年上半年的表現如何呢？

變現能力增強，好醫生虧損收窄

從財報數據來看，平安好醫生今年的中期業績其實可算是“喜憂參半”，一方面是集團營收大幅度增長，另一方面其綜合毛利率卻顯著下跌。公告顯示，今年上半年平安好醫生實現營業收入11.23億元（人民幣，下同），按年同比大增150.3%；毛利率為27.5%，較上年同期之41.7%明顯下跌14.2個百分點，財報解釋，上半年綜合毛利率錄得顯著下跌的原因主要是集團毛利率較低的健康商城業務增長，拉低了其整體毛利率水平。

回顧上市前三年的盈利情況，2015年至2017年平安好醫生均錄得淨虧損，且虧損數額呈現連續擴大的趨勢。今年上半年，平安好醫生的虧損情況則出現改善迹象，期内錄得公司擁有人應佔虧損4.44億元，較上年同期收窄2.6%，不過公司表示這主要受惠於匯率的波動。

（平安好醫生2018年中期業績主要財務指標 來源：港交所）

平安好醫生董事長兼首席執行官王濤於16日下午舉行的集團中期業績發佈會上表示，上半年集團收入大增1.5倍顯示其變現能力顯著增強，而這又反映於期内四大板塊業務創收能力的大幅提升。

如下圖所示，上半年平安好醫生四大業務板塊收入均取得高速增長，當中其核心業務家庭醫生服務貢獻收入1.86億元，同比增長91.4%；消費型醫療業務貢獻收入2.48億元，按年增長47.9%；來自健康商城的收入則暴增逾3倍（302.7%）至6.28億元；比重較小的健康管理和互動業務也收入翻倍（119.2%）至6017.5萬元。

（平安好醫生上半年各業務分部營收情況 來源：港交所）

除了營收劇增及虧損收窄，業務領域不斷增長的流量也是平安好醫生在財報中透露的亮點之一。公告顯示，2018年上半年，平安好醫生在客戶運營與積累流量方面取得了較好的成果，截至今年6月末，公司註冊用戶數達2.28億，較2017年末增加3520萬人，增長18.3%；2018年6月，月活躍用戶數達4860萬，同比增長50.9%；2018年上半年日均咨詢量達53.1萬，同比增長58.0%。

毛利率顯著下跌，稀釋業績成色

然而，即便在營收方面交出了相當亮眼的成績，平安好醫生上半年綜合毛利率卻大幅下跌，這也一定程度上稀釋了其此次業績的成色。

財報顯示，2018上半年平安好醫生綜合毛利率同比下降14.2個百分點，當中唯有營收佔比較小的健康管理和互動分部毛利率同比上升了5.1個百分點，而其餘三個業務板塊毛利率均錄得下跌，尤其家庭醫生服務及健康商城的表現最失色，分别下跌了13.5個百分點和8.4個百分點：

（平安好醫生中期各業務毛利率同比變動情況 來源：港交所）

對此，平安好醫生首席財務官Edwin Morris在發佈會上做了解釋，他指期内家庭醫生服務業務毛利率錄得下跌的主要原因是，集團在上半年推出了針對重疾保險客戶的一站式健康醫療解決方案服務的新產品“就醫360”。他表示由於360屬於較新的產品，歷史上沒有太多銷售和用戶行為的數據，所以公司管理層和會計師普華決定較為保守地估計其成本率，因而產生較低的毛利率，這也是家庭醫生服務業務的毛利率出現下降的原因，但原有產品的毛利率同比其實差别不大。

至於健康商城分部，Edwin解釋期内由於來自平安集團的集採購買量較大，而對應毛利率較低，因此拖累商城業務整體毛利率下跌。但他也強調，撇除來自平安集團的採買部分，對比去年上半年原有產品及渠道，健康商城的毛利率同比變化也併不大。

未來各板塊業務齊頭併進

至於未來360產品在家庭醫生服務業務中會貢獻多大的比重，Edwin回應稱，由於新產品本身及銷售人員甚至於市場都需要一個培訓的時間，也需要經歷用戶和渠道教育的過程，所以360雖然在家庭醫生服務的收入同比增長方面有所貢獻，但總體還處於一個起步的階段。

平安好醫生首席運營官白雪補充表示，360是家庭醫生服務構成中的一塊，整個上半年家庭醫生的增幅是非常喜人的，但360上線的時間非常短，因此下半年集團一個迫切的任務就是加大360宣傳力度，讓更多的保險用戶了解360，其為保險用戶提供的是完整的一站式的醫療健康服務，她表示未來360的成長趨勢是值得期待的。

董事長王濤亦指，下半年360的收入會呈現明顯的增長，實際利潤率在未來會更樂觀；未來在健康商城方面也會繼續發力，尤其是其自營部分會不斷提升其毛利率。他表示未來家庭醫生、健康商城，包括消費醫療和健康管理互動等四個業務將呈現齊頭併進及高增長的發展態勢，相信比例不會差太多。

他提到，公司今年上半年虧損已經開始收窄，未來會加大業務的拓展力度，包括跟平安集團更加深度地合作，同時繼續拓展和其他第三方保險公司以及其他第三方互聯網平台的合作，不久或將看到進一步的公告或消息。王濤又指，集團現在每條業務線都開始提升盈利能力，同時管控費用，管理層對未來收入和利潤的發展充滿信心。

國際市場+線下佈局兩手抓

變現能力不斷增強的平安好醫生，也不再拘泥於國内市場，開始將目光投向海外。8月16日，在公佈集團中期業績之餘，平安好醫生同時宣佈了集團在投資佈局上的兩個重大舉措。

首先是攜手東南亞領先的O2O平台Grab成立合資公司進軍東南亞市場，平安好醫生要開始為東南亞提供一站式醫療健康服務了。據悉，平安好醫生此次與Grab成立的合營公司主要將透過移動平台於指定區域從事在線醫療健康服務，包括但不限於在線醫療服務、消費型醫療服務、健康商城以及健康管理與互動。王濤指，集團目前在中國提供的所有服務將會迅速復製到東南亞平台，除了現有服務可能還會在東南亞市場提供特色服務。

他還表示，與Grab建立戰略合作關係僅僅是平安好醫生邁向國際化的第一步，未來會看到集團以“神速”推進與其他國家的合作，同時透露正與國際上對於互聯網醫療非常支持的國家一些大的合作夥伴緊密接洽之中，後續肯定不斷會有消息公告。

王濤在發佈會上表示，平安好醫生把自己定位為一個國際化的互聯網醫療生態係統，今後將積極推進國際化戰略，在今年下半年至明年還會有大動作。

8月16日，平安好醫生還宣佈收購平安萬家醫療，以此加快其線下佈局，整合線上線下醫療資源及為用戶打通線上線下服務的閉環。王濤表示，收購平安萬家醫療主要是集團開啓了線下入口、線下診所及基層醫療的線下佈局，直接將在線家庭醫生服務延伸至線下，未來會透過家庭醫生及慢病管理方面的專家拓展慢病管理相關的服務。

對於國内的收購意向及併購計劃，他透露集團未來會在AI的技術領域，不斷考慮能有新的技術提供或技術創新，能推動集團AI發展的公司；另外在健康醫療流量方面好的公司也可以有深度的資本層面的合作。他表示投資併購一直是公司上市以後發展的一個重要手段，至於更多合作則待有了進一步的實質性進展之後在告知大眾。

從中績表現及一係列的投資佈局大動作來看，雖然短期内虧損未止，但發展態勢整體趨於樂觀，如今一腳踏入國際市場，一腳打通線下渠道，屬於平安好醫生的新格局已悄然到來。

作者：彭小留

編輯：張駿芬

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