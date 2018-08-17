有個好“爹”的平安銀行，真的可以逆襲超越招行嗎？

近期，作為國内股份製銀行中零售業務相對領先的平安銀行（000001—CN）公佈了2018年上半年業績報告。

平安銀行給粉絲交出的這份半年報併沒有什麽太超預期的地方，營收和淨利潤分别增加5.9%和6.5%，息差小幅下滑，貸款不良率由上季度的1.70%下降至1.68%，整體業績平平。但是，值得關註的是上半年整個銀行業的不良率整體出現下滑，而一季度這個指標是有所反彈的，這是一個比較好的現象。現在我們來具體看一下公司幾個重要的指標。

首先，平安銀行非息收入和利息收入對公司的影響。因為銀行業的收入來源基本就是利息收入和非息收入組成。關於平安銀行非息收入，上半年，公司實現營業收入572.41億元（人民幣，下同），同比增長5.9%。其中非利息淨收入198.05億元，同比增長18.5%，主要來自信用卡等手續費收入的增加；非利息淨收入佔比為34.6%，同比提升3.7個百分點。這一點說明平安銀行背靠中國平安這棵大樹零售業務確實有聲有色。

關於利息收入，平安銀行淨利息收入374億元同比去年增長約0.2%，平均生息資產33420億元，同比去年30703億元，生息資產同比增長約8.8%，但是利息收入增速卻不及生息資產增速，說明平銀的息差還在惡化。這也是進一步凸顯了公司業務網點少的弊端，在負債端還是存在一些問題，存在高息攬儲的現象。

2018上半年公司淨息差2.26，同比2017上半年淨息差下降0.19個百分點。

（圖片來源，平安銀行2018半年報）

另外，公司整體的不良貸款率是下滑的，由2017年末的1.70%，下降至1.68%。但不良貸款金額是310億元，同比2017年末的290億元，新生成了20億元的不良貸款金額。作為不良貸款的蓄水池關註類貸款630億元，同比2017年末的629.8億元基本持平，整體看公司資產不良問題有所改善但是併沒有形成雙降，後期還需要多加關註。公司撥備覆蓋率175.81%，同比去年有所提高，但是和重視風控的優秀股份製銀行比還是有差距。

綜上所述，財華社對於平安銀行交出的半年報中一些重點項目做了分析，總體來看併沒有太多亮點，業績增速還不及資產增速，淨利潤增速趨於放緩，要想公司淨利潤重回兩位數增長，公司或許還需要解決負債端成本高企的問題。

■ 作者｜鄭鵬超

■ 編輯｜夏雨辰，賀秋霞

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