〈財報〉上半年少賺73% SOHO中國跳跌7% SOHO3Q擬香港上市

SOHO 中國 (0410-HK) 今 (17) 日公佈，今年上半年純利為人民幣 10.93 億元，年跌 72.5%，每股盈餘 0.211 元，年減 72.49%，不派中期息。董事長潘石屹表示，只要香港歡迎，SOHO3Q 就會前往香港上市。

業績發佈後，SOHO 中國應聲跌 6.997%，報港幣 3.19 元。

圖：新浪財經

SOHO 中國業績倒退主要由於 2018 年同期間錄得較低的投資物業增值。去年上半年，集團對投資性物業進行了全面的重估，產生了較大的資產評估增值約 61.55 億元。反映了市場資本化率的下降以及在之前一次評估後租金的大幅上漲。

今年同期投資物業評估增值約 4.8 億元，反映了房地產市場今年上半年較為平穩的狀況。

期內經營利潤 (不含投資物業的評估增值) 約 15.3 億元，年增 144%；期內營業額約 8.48 億元，年跌 20.7%，主要原因為期內未錄得物業銷售收入。

租金收入約 8.48 億元，年升 3.7%。剔除去年出售的虹口 SOHO 和淩空 SOHO 的租金影響，期內可比物業的租金收入按年上升約 17%。截至今年 6 月底，集團的投資物業平均出租率約為 97%。

毛利約為 6.44 億元，年降約 12%；整體毛利率約 76% 截至今年 6 月底，淨借貸占歸屬公司股東權益的比率約為 43%，債務融資成本低至約 4.4%。境外負債僅占全部負債約 4%。

潘石屹在中期業績發佈會上，旗下共用辦公空間 SOHO3Q 準備等資本市場好了再上市，只要香港歡迎我們，我們就會來香港上市。

公司同時宣佈，唐正茂為專注發展其他事務而辭任，執行董事及財務總裁；及查懋誠辭任獨立非執行董事。辭任後，查懋誠亦不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，8 月 17 日起生效。黃晶生，作為獨立非執行董事，已接替查懋誠由薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席，8 月 17 日起生效。