澳洲央行總裁暗示利率將在低位保持較長時間

路透悉尼8月17日 - 澳洲央行總裁洛威周五明確表示，由於通脹仍溫吞且就業市場仍存在閑置，因此未來一段時間內利率將維持在紀錄低位。

「委員會的看法是，我們有可能在一段時間內維持利率穩定，」洛威對國會的一個經濟委員會表示。

澳洲央行上次降息至1.50%是在2016年8月，此後則一直按兵不動，為現代史上維持利率不變的最長時間。

「我們可能需要一段時間才能實現充分就業，才能讓通脹率持續地處在目標範圍內，」洛威補充說。

澳洲央行曾表示，通常認為完全就業時的失業率為5%左右，預計此時薪資壓力將開始出現。目前失業率接近六年低位5.3%，但通脹率低於澳洲央行2-3%目標區間已有逾兩年。

「我們準備繼續維持當前貨幣政策，直到更加明顯地接近這些指標。」

金融市場領會了這個意思：利率期貨行情顯示，2020年之前不能100%確定會有升息。

澳元兌美元AUD=D4亦脫離高點，自年初以來累計下跌逾7%。澳元最新報0.7268美元，日內上漲0.1%，脫離周三所及19個月低點0.7203。

但洛威堅持認為，澳元進一步「適度」貶值將有利於出口占很大比重的澳洲經濟。

**大旱**

洛威在開幕詞中六次使用了「逐步」一詞，表明當局希望在政策方面保持耐心。他預計薪資增長和通脹未來幾年將「逐步」上升，就業市場將繼續趨於緊俏。

「由於對經濟的基本假設是繼續走在近期的軌道上，因此下一步利率行動更可能是升息而非降息。」

澳洲上次上調隔夜拆款利率是在2010年末。

規模1.8萬億澳元的澳洲經濟上半年似乎增長強勁，洛威稱要註意一個不利因素，即嚴重旱情導致澳洲東部大片草場和農田荒蕪。

洛威稱，委員會在8月7日會議上討論了旱情，甚至還研究了雨量圖。他還強調昔日欣欣向榮的樓市持續放緩，稱價格回落是一個「受歡迎的情況」。

澳洲7月房價較前月下滑0.6%，創2011年底以來最大月度跌幅。

這降低了抵押貸款需求。洛威稱，由於銀行收緊借貸標準，來應對關於金融行業不當行為的高級別調查，信貸供應有些緊縮。

他嚴厲批評了國內的大型銀行，此前所謂的皇家委員會(Royal Commission)在該行業發現了一連串的不法行為和掠奪性行為。

「與大多數澳洲人一樣，我一直在密切關注發生的事情，」洛威稱。

「不得不說，對於皇家委員會發現的許多情況，我感到非常的失望和震驚。」

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)