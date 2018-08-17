人行再出招收緊離岸流動性 離岸人民幣彈破6.86

眼看離岸人民幣近期跌幅加劇，消息人士透露，中國人民銀行上海總部昨 (16) 日要求上海自貿區各銀行不得透過同業往來賬戶向境外存放或拆放人民幣資金，收緊離岸人民幣流動性，增加做空成本。帶動離岸人民幣夜盤一舉突破 6.86，漲幅擴大至 1.3%，創下 2017 年 1 月來最大單日漲幅。

離岸人民幣走勢 (圖自新浪財經)

外電報導，受到人民幣價格波動較大影響，消息人士透露，人行上海總部昨天要求上海自貿區各銀行不得通過同業往來賬戶向境外存放或拆放人民幣資金，以收緊離岸人民幣流動性，增加做空成本。

加上昨天傳出中美貿易恢復談判激勵，中國商務部副部長王受文將在 8 月 22 至 23 日率團訪美，人民幣昨日雙雙大幅走高，到了昨晚 23 點左右，離岸人民幣更衝破 6.86 大關，最低來到 6.8583，漲幅擴大至 1.3%，創下 2017 年 1 月以來最大單日跌幅。在岸人民幣同樣追尋漲勢，最高一度彈到 6.8776。

華僑銀行經濟學家謝棟銘指出，人行最新動作屬於監管層眾多工具之一，近來離岸人民幣走勢偏弱，人行出手控制，有利穩定在岸預期。更指出，人行近來放出的信號作用很強，對做空的投資人來說是一大警訊。

儘管人行近來頻頻出手，不過交易員認為，目前美元指數看來仍相當強勁，沒有走跌意向，更形容：「交易層面肯定往上做，美元沒什麼回頭跡象，跌下來就加倉，相當於給了上車的機會」，預計人民幣和其他新興國家貨幣走勢將持續偏弱。。