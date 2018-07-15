〈鉅亨看世界〉為何足球員愛在賽場上「潄口」？

在世界盃賽場上，球員找時間補水，似乎是再自然不過的事。但實際上，我們也經常看到，球員只是用水或液體潄口，而沒有真正將它吞進肚子。

在英格蘭對抗哥倫比亞的淘汰賽，兩隊經過 30 分鐘延長後仍不分勝負，必須 PK 定生死。英格蘭隊長 Harry Kane 猛烈地將瓶中的運動飲料灌入嘴裡，接下來又迅速地吐出來，再來好好地踢 12 碼球。

這種情況在球場上屢見不鮮，有些球員可能只是想把口中的唾液清乾淨，但其他人似乎是有意為之。根據一些運動及營養科學家的說法，部分球員會利用「碳水化合物漱口 (carb rinsing)」的技術，提升自己的表現。

研究稱可提升場上表現

據《紐約時報》報導，十多年來，對自由車和長跑等耐力運動的研究顯示，運動員可以透過用碳水化合物溶液沖洗口腔，然後在不吞嚥的情況下吐出來，於激烈的運動中獲得提升表現。

科學家說，這種做法可以向大腦的快感和獎勵中心發出信號，表示自己已經收到更多能量，因此可以稍微運用更多的肌肉力量，不會覺得疲憊。相反地，急速飲用太多水可能造成腸胃不適，影響表現。

英格蘭國家隊拒絕在世界盃上討論其營養策略。不過有熟悉球隊運作的人士指出，這種做法過去行之有年，是相當標準的做法。

這種做法是讓液體在口腔周圍漱口 5 到 10 秒，再將其吐出，讓更多口腔部位接受到碳水化合物，時間不要太短。一些研究認為，針對 1 小時左右的高強度運動，能發揮更佳的效果。

球員補水之外，也可能在場上「潄口」（圖: AFP）

英國拉夫堡大學運動代謝教授 Jeukendrup 表示，他希望世界盃上這種現象是球員刻意為之，這代表科學進入真正的體育運動。

實際效果無法確認

但是基於足球是 90 分鐘的運動，甚至延長到 2 小時，這種做法是不是能發揮作用，學者仍有疑義。更重要的，這種潛在效果研究仍是相對初期的，即使是科學家也不完全確認效果。

Jeukendrup 說，研究中，這對耐力的好處較為明顯。但這種方式，能否透過推遲疲勞，或影響大腦中的過程，來改善足球特定的技能，則無法確認。

丹佛 UCHealth 的運動醫學醫生 Sourav Poddar 博士指出，在耐力運動中，這種方式和實際吞下碳水化合物溶液所獲得的效果大致相同。但如果不吞嚥，運動員可以避免一些腸胃問題。例如，運動生理學家 Michael Joyner 博士指出，如果飲料過於濃縮，而到達胃裡，身體需要產生更多的液體才能稀釋這種物質。

Joyner 表示，另有研究認為，當人們口中有甜味時，它可以改變人們對自己工作有多麼努力的看法。因此，即使不吞嚥液體，甜味的碳水化合物漱口，也能幫助人們感到神清氣爽或更有動力。

不過，多數關於碳水化合物潄口的研究，都是在實驗室環境中進行，研究多半是有關自由車賽事。因此，Joyner 也同意，在世界杯這種高強度、高壓情況下，這種效果如何轉化、是否有益，其實都無法確定。

Poddar 指出，雖然科學未能對此事達成共識，但它本身就是「相對實用、易於執行」的方法，而且嘗試它「可能沒有什麼壞處」。

因此，當我們奇怪於球員們不「喝水」，卻只在場上「潄口」時，其實他們可能是嘗試發揮身體最佳的情況，以求場上最佳的表現。