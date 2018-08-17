港股午盤漲0.58% 科技股走勢分化 醫藥股集體走低

恒生指數今 (17) 日大幅高開，此後漲幅收窄。截至午盤，恒指漲 0.58%，報 27256.67 點；紅籌指數漲 0.08%，報 4027.92 點；國企指數漲 0.41%，報 10522.21 點。大盤成交量港幣 533.85 億元。

科技股走勢分化。其中，聯想集團 (0992-HK) 漲 5.65%，通達集團 (0698-HK) 漲 5%；金蝶國際 (0268-HK) 跌 3.5%，美圖 (1357-HK) 跌 3.76%，閱文集團 (0772-HK) 跌 2.01%。

騰訊 (0700-HK) 第二季業績不如預期，昨日大跌 3%，今日反彈 3.25%，報港幣 325.8 元。自港幣 475.6 元高點計算，該公司市值蒸發港幣 14283 億元，最新市值來到 32032.7 億元。

醫藥股集體走低。其中，中國生物製藥 (1177-HK) 跌 8.01%，石藥集團 (1093-HK) 跌 6.05%，聯邦製藥 (3933-HK) 跌 5.82%，藥明生物 (2269-HK) 跌 9.64%。

中國恒大 (3333-HK) 昨日尾盤大漲 8%，今日再漲 1.33%，恒大集團與中國科學院在北京舉行首批合作專案簽約儀式，首批簽約合作項目共 6 個，總投資額 16.47 億元。

港股過去幾天下跌，摩根士丹利今早決定把港股恒生指數目標下調 5% 至 25900 點，把國企指數目標下調 7% 至 9990 點。大摩指出，下調主要因為亞洲新興市場宏觀經濟環境及的盈利前景繼續惡化。

分析指出，美中貿易戰現轉機，雙方將於 8 月底重啟談判，但市場宜審慎態度面對，不建議此時趁低吸納，逢高賣出為宜。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 3.91 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 0.83 億元；深股通淨流入人民幣 4.08 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 1.13 億元。

滬股通中資金流入最多的是航太資訊，淨流入人民幣 3834 萬元，其次為新華保險、烽火通信、長江電力、保利地產。資金流出最多的是復星醫藥，淨流出人民幣 1.59 億元。

深股通中資金流入最多的是二三四五，淨流入人民幣 7052 萬元，其次為光迅科技、太極股份、平安銀行、深南電路。資金流出最多的分眾傳媒，淨流出人民幣. 62 億元。