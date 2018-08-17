台股盤中─缺強力主流類股領軍 弱勢反彈格局已定

台股今 (17) 日受美股大盤大漲助威，集中市場出現反彈，不過指數遇 10742 點反壓罩頂，且無大型主流族群帶頭，大盤呈現弱勢反彈格局，分析師指出，指數要強攻，需有包括鴻海 (2317-TW)、大立光(3008-TW)、台積電(2330-TW) 等電子三雄出面表態。

台股指數今日早盤開在 10702.6 點，最高 10757.01 點，最低 10702.6 點，預估市場成交值在 1300-1400 億元，盤中國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 等被動元件股上漲，PCB 族群如金像電 (2368-TW)、競國 (6108-TW)、華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW)、臻鼎 (4958-TW) 等股價也同步走高。

分析張陳浩指出，台股面臨籌碼面等不利因素影響，今日缺乏強勢主流權值股帶動反攻，大盤呈現小漲走勢，明顯為弱勢反彈格局，指數在面臨 10742 點等 5 日線反壓下，走勢難有太大表現。

張陳浩並認為，美股今晨大漲作收，主要是蘋果、默克製藥等上漲帶動，反應到台股上，應有利蘋概股成下一波攻擊主流類股。

張陳浩也強調，目前台股最大需求在如台積電、大立光及鴻海等龍頭再企業等出面表態，否則在市場籌碼面不利因素影響下，整理時間恐將拉長。