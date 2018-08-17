【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

政治風險升溫，16 日台股連二日收低，美政府禁用華為、中興產品，衝擊台廠供應鏈走跌；觀光股受 85 度 C 被冠上台獨標籤而重挫逾 3%；太陽能股財報不佳，走勢疲弱，市值王股價跳水，大盤一度跌逾百點，回測 10600 點關卡，所幸股價王快速填息；被動元件及矽晶圓亦跌深反彈；美中月底可望重啟談判；土國獲卡達金援，里拉急升；在一連串利多消息支撐下，市場不安情緒獲得緩和，使得台股跌勢收斂，日線收紅，終場加權指數收在 10683.9 點，下跌 32.85 點或 0.31%，成交額 1416.86 億元。 OTC 指數收在 142.19 點，下跌 0.27 點或 0.19%，成交額 315.33 億元。

16 日台股在好壞消息影響下，險守 10600 點關卡，日量在五日均量之上，技術面未出現好轉跡象。籌碼方面，外資及投信小幅買超，自營商 (自行買賣) 則是連七天賣超，其中外資台指期淨多單增加 1104 口，台指選擇權淨空單增加 12430 口。由於金融市場訊息多空雜陳，隨時都可能逆轉局勢，唯有盤中多留意國內外股匯市走勢，才能掌握好多空方向，建議現階段先不預設立場，以個股表現為主，避開財報表現不佳公司。

