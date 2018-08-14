台股盤中－台積電強漲領軍反彈 指數量縮震盪收復年線

台股今 (14) 日早盤在台積電、大立光領軍開高反彈，被動元件龍頭廠國巨走高，台塑四寶等傳產權值股力挺多方，富邦金、中信金等金融股扮演穩盤角色，指數今日開高反彈，收復昨 (13) 日失守的年線，惟大立光盤中仍翻黑，拖累指數表現，早盤站回 10800 點大關後震盪走低，預估今日成交量約 1300 億元。

台股今日開盤上漲 49.03 點，以 10797.95 點開出，盤中最低來到 10755.53 點，最高為 10819.25 點；櫃買市場則以 142.79 點開出，早盤一度攀高至 143.81 點，隨後急拉下挫翻黑至低點 142.42 點。

蘋概三雄部分，台積電今日股價平盤反彈走高，盤中上漲 1.25%，來到 243.5 元，力拚站回月線；大立光則是早盤開高後震盪走低，盤中由紅翻黑，下挫約 0.54%、來到 4605 元，力拚站回月線；鴻海為三雄中表現最弱勢者，昨日財報公布後，獲利跌至近 5 年低點，使其股價早盤跳空開低，盤中跌幅約 2.86%、來到 81.4 元。

台股今日開高反彈，帶動亞泥、中鴻、大成鋼、花王、統盟及臻鼎 - KY 等分別以不同題材支撐股價勁揚，創今年新高價，新普也強勢表態，蓄勢挑戰今年新高價。

亞泥相關權證。資料來源：鉅亨網整理

金融股今天扮演穩盤角色，中信金與元大金勁揚逾 1%，富邦金、華南金、台新金、開發金、玉山金等金控股也同步走揚。

以族群來看，水泥族群最為強勢，上漲逾 2.5%，其次為鋼鐵族群，表現最為弱勢的為其他電子、玻璃類股；櫃買市場以鋼鐵及資服族群最強勢，表現最弱勢的為遊戲與觀光族群。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台股今日雖反彈開高，惟量能明顯萎縮，市場追價意願明顯偏低，反彈力道疲弱，目前中小型弱勢格局未變，後續觀察留意匯市，由於新台幣架構格局偏弱，得待新台幣止穩後，台股才會有較好的反彈機會，短線指數預期將在年線附近震盪尋求支撐。