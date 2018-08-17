業績亮眼股表態 三貝德、上銀上半年純益翻倍 股價強漲衝鋒

美中有望重啟談判，道瓊指數昨日收盤強漲 396 點，台股今 (17) 日一度收復 5 日均線，其中盤面上強勢族群集中在業績亮眼股，如三貝德 (8489-TW)、上銀 (2049-TW) 等，上半年稅後純益皆較去年翻倍成長，激勵早盤股價表現亮眼，三貝德強攻漲停，上銀也有逾半根停板漲幅。

三貝德上半年稅後純益 1.9 億元，年增 1.33 倍，每股純益 5.27 元；上銀在中國的主力產品應用於半導體設備與航太工業，需求熱絡，加上日本半導體設備需求持強，看好下半年表現，今年上半年稅後純益也達 27.8 億元，年增 1.8 倍，每股純益 9.64 元，創歷年同期新高，已追上去年全年表現，今日早盤股價也同步亮眼，大漲逾 6%。

上銀相關權證。（鉅亨網整理）

台股今日表現也不俗，受美中貿易戰可望重啟談判激勵，早盤收復 5 日線，盤面上傳產股仍舊表現亮眼，水泥股最高漲幅 2.9%，造紙股 1.95%，食品股 1.5%；水泥股中亞泥漲幅 3% 以上表現最亮眼，造紙類股正隆、榮成漲幅都在 2% 以上，食品類股則由統一領漲，漲幅在 2% 以上。

被動元件族群中以奇力新早盤漲逾半根漲停板最為亮眼，國巨、華新科漲幅約在 4% 左右，不過都一度回測平盤價位。