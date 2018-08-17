高盛的擔憂解除 土耳其財長：絕不考慮資本管制

土耳其正面對 2001 年以來最嚴重的貨幣危機，本週里拉兌美元一度跌至 7.24 的歷史低點。高盛 (Goldman Sachs) 指出，如果他們想用資本管制解決問題，將引爆新興市場危機。土耳其官員稍後向國際發言，強調絕不會這麼做。

里拉兌美元今年以來貶幅已經超過 40%，危機還蔓延到其他新興市場貨幣，市場尤其憂心土耳其為挽救危機，會實施資本管制。

高盛新興市場和外匯研究主管 Kamakshya Trivedi 表示，資本管制成功的機會很低，部分原因是他們有很大的外部資金需求，資本管制不會是解決方案。他說，土耳其若這麼做，還會迅速加劇其他新興市場經濟體的曝險惡化。

Trivedi 建議，土耳其政府應該優先考慮進一步收緊貨幣政策，並發表一份全面性的財政政策說明，重建國家的經濟信譽。

Principal Global Investors 執行長 Jim McCaughan 認可這個看法，他表示，如果當局認為資本管制是解決問題的答案，那才會是大問題。

財長表明不實施資本管制

土耳其財政部長 Berat Albayrak 週四舉行電話會議，向 1000 多名國際投資人說明，土耳其從未實施「非市場」的措施，資本管制永遠不會在議程上。Albayrak 也否定了向 IMF 求援的可能性，表示他們聚焦在吸引直接投資 (FDI)。

Albayrak 指出，土耳其不會在財政紀律上妥協，減少通貨膨脹是首要任務，特別是，土耳其並不是個高度利用槓桿的國家，債務在 2018 年第一季佔 GDP 的 137%。

Albayrak 的談話穩定了市場情緒，週四里拉連續第 3 天上揚，一度升至 5.7 兌 1 美元。不過隨後美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 發表談話，要求土耳其釋放被關押的美國牧師 Andrew Brunson，否則會祭出新的制裁，打壓里拉又跌至 5.9-6.0 附近。