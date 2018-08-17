【異動股】醫藥板塊午後繼續下挫 美年健康(002044-CN)等3股跌停

午後，醫藥板塊繼續下挫，截止發稿，美年健康(002044-CN)跌停報13.59元，翰宇藥業(300199-CN)、泰格醫藥(300347-CN)跌停，普利製藥(300630-CN)跌8.51%報60.2元，健帆生物(300529-CN)跌8.01%報41.44元，貝達藥業(300558-CN)、康泰生物(300601-CN)、英科醫療(300677-CN)、昭衍新藥(603127-CN)跌逾7%，復星醫藥(600196-CN)、凱萊英(002821-CN)、樂普醫療(300003-CN)、星普醫療(300143-CN)、萬東醫療(600055-CN)、正海生物(300653-CN)均大跌逾5%。

消息面上，8月16日召開國務院常務會議，聽取吉林長春長生公司問題疫苗案件調查情況匯報併作出相關處置決定;部署以改革舉措破除民間投資和民營經濟發展障礙，激發經濟活力和動力。

會議指出，國務院調查組已查明吉林長春長生公司違法違規生產狂犬病疫苗案件和生產不合格百白破疫苗的主要事實，涉案企業唯利是圖、逐利枉法，情節嚴重，性質惡劣。這一案件也暴露出相關地方在落實藥品安全地方政府負總責、國家和地方監管部門在依法履行監管職責方面嚴重缺位，特别是存在重大風險隱患信息不報告、應急處置不力等問題，屬嚴重失職失察和不作為。目前公安機關對長春長生案件已偵查終結併依法將犯罪嫌疑人全部移送起訴。有關部門還妥善做好問題疫苗涉外工作。會議確定，一是嚴懲違法犯罪行為，嚴肅追究責任。依據《藥品管理法》，由相關方面依職權沒收長春長生公司所有違法所得併處最高罰款。同時對負有監管責任的地方政府和主管部門相關責任人嚴厲追責，以儆效尤。二是抓好補種、保障合格疫苗供應、督促企業整改等後續工作。在目前已對全國疫苗生產企業圍繞質量安全開展排查基礎上，進一步深入細查，發現問題及時公告、及時處理。三是抓緊完善相關法律法規，健全最嚴格的藥品監管體係，完善疫苗全鏈條監管和電子追溯等製度，堵塞監管漏洞，推動國產疫苗技術升級，切實保障人民群眾用藥安全。

此外，8月14日，安徽省衛生和計劃生育委員會發佈《關於印發完善安徽省公立醫療衛生機構藥品帶量採購指導意見的通知》。該《通知》第八條提出“規範目錄遴選”。其中涉及：對通過一緻性評價的藥品，納入與原研藥可替代的藥品目錄，原則上採購價格較低的藥品。同品種藥品通過一緻性評價的生產企業達到3家以上的，不再選用未通過一緻性評價的品種;未超過3家的，優先採購和使用已通過一緻性評價的品種。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)