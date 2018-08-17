土耳其、阿根廷接連中招 下一個是？

土耳其里拉和阿根廷比索先後遭受重創，如果新興市場情緒進一步惡化，投資者接下來可能將炮火對準哪種貨幣？

牛津經濟研究院綜合考慮通膨、經常帳戶赤字以及外匯存底與短期債務的比率等因素後，認為下一個遭難的可能是烏克蘭貨幣格里夫納。

高級經濟學家 Evghenia Sleptsova 稱，烏克蘭外國投資低，依賴外國貸款，這種情況「非常嚴重」。

不過，格里夫納本月兌美元匯率僅下跌 3.1％。彭博社稱，三年前的資本管制措施對穩定貨幣有所幫助，更重要的是國際貨幣基金組織（IMF）提供的 175 億美元救助資金，起到更有效的保護作用。雖然援助計劃已凍結撥款一年多，但在本周緊要關頭出現了足以消除緊張情緒的積極信號。

此外，烏克蘭央行一方面將利率提高到 17.5％，另一方面動用外匯存底支持格里夫納，到目前為止，已經遏制了其他地區新興市場危機對其造成的影響。

2015 年 3 月，IMF 批准向烏克蘭政府提供為期 4 年、總額約 175 億美元的援助貸款計劃，以幫助該國穩定經濟、推動改革。

2015 年 3 月已提供了 50 億美元的第一批貸款，同年 8 月提供了 17 億美元的第二批貸款。2016 年 9 月，IMF 向烏克蘭劃撥了 10 億美元的第三批貸款，2017 年再次提供了 10 億美元貸款。與此同時，2017 年烏克蘭向 IMF 償還了貸款 12.68 億美元。

為了獲得貸款，烏克蘭政府承諾對稅收政策、貨幣政策、能源行業、銀行業、醫療、教育等領域進行改革，以提高政府財政收入和經濟增長潛力。

但是，俄羅斯中文網稱，IMF 一位高層人士此前曾透露，預計 2019 年烏克蘭償還 IMF、歐盟、美國等新貸款的支出將劇增，預計 2019-2020 年將達到頂峰。這意味著，如果沒有新的計劃，烏克蘭債務違約的可能性非常大。