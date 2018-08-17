美國揚言擴大制裁 土耳其里拉兌美元跌逾5%

美國與土耳其之間的關係持續惡化，美國財政部長梅努欽日前指出，若土國拒絕釋放遭非法拘留的美國牧師，美方將祭出更多制裁；該消息使里拉兌美元再度走貶，今 (17) 日跌逾 5%。

美國對土耳其的制裁，肇因於土耳其指控 1 名美國牧師 Andrew Brunson，暗助土耳其反對派，發動軍事政變，並將其監禁近 2 年；川普上台迄今，已多次要求釋放該名牧師，但皆被土國總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 拒絕。

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並就土國進口商品免稅措施，進行重審，導致里拉崩跌。

美國總統川普上週宣布，擬將土耳其的鋼鋁關稅加倍，消息一出，里拉應聲暴跌；週三，土國祭出反制措施，揚言提高汽車、酒精飲料、菸草及化妝品等美國進口商品關稅。

另一方面，為使里拉回穩，土耳其央行將所有里拉債務準備金率，下調 250 個基點；3 年內到期的銀行外匯債務準備金率，下調 400 個基點，預計可釋出約 100 億里拉 (約 60 億美元) 的流動性。

上述策略使里拉暫時回穩，連升 3 天，一度上漲 2% 至 5.8286 兌 1 美元；不過，根據路透社報導，梅努欽日前警告，若土國拒絕釋放遭非法拘留的美國牧師，美方將祭出更多制裁，週五里拉兌美元再度走貶，跌幅逾 5%。

台北時間週五晚間 6 點 12 分，Investing.com 數據顯示，美元兌里拉上漲 5.83%，至 6.1740。