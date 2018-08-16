金蝶國際(00268-HK)料雲服務收入下半年增六成

金蝶國際(00268-HK)料下半年雲服務收入按年增長逾60%，公司表示，將加強併購。

金蝶國際創始人兼主席徐少春在記者會上表示，公司目前正在轉型的路上，用了5年時間令公司由軟件公司轉為雲業務公司，亦留意到整個行業都在轉型，相信中國軟件企業未來5年會迎來爆發式增長，雲業務的比例將會超越傳統軟件。

公司保守預期今年下半年的雲服務收入將按年增長逾60%，全年雲服務收入將增長逾45%，並維持雲業務及至2020年佔收入比重60%的預期。徐少春相信，屆時公司將真正成為中國雲端企業的領導者，亦會在投資併購上加大力度。

他相信，中美貿易戰對公司的業務沒有影響，隨著公司多年來的轉型，已掌握到核心技術，因此不用依賴國外的廠商。

公司今年上半年研發開支佔收入15.6%，較去年同期下跌1.4個百分點。首席財務官林波指，這主要是有些研發開支在下半年入帳所致，預期未來研發開支佔收入比重會大致維持在16%至17%。

他又指，目前「金蝶雲．星空」的均價約5萬元，「金蝶雲．蒼穹」則約50萬元，會將均價維持在此水平，強調產品都會一口價，不會打折。

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