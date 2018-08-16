新版景氣系統提高景氣波動掌握力 8/27啟用

國發會今 (16) 日宣布，新版景氣指標與對策信號更能提高景氣波動掌握力，將自 8 月 27 日啟用，也就是今年 7 月的景氣概況將適用新指標及燈號。

國發會委員會會議今日聽取新版台灣景氣指標及對策信號試編報告，由於修正後景氣系統 (包括景氣指標及景氣燈號) 更能掌握臺灣景氣動向的變化，委員會議決定新指標及燈號自 8 月發布 7 月景氣概況起適用。

國發會表示，景氣系統自 1977 年啟用，已歷經 7 次修正，分別在 1978 年、1984 年、1989 年、1995 年、2001 年、2007 年、2013 年修訂；景氣系統必須因應經濟結構變化進行檢討修正，使景氣指標及燈號更能反映景氣變動，定期檢討調整指標是國發會行之多年的例行業務。

國發會說，這次檢討修訂主要考量國內經濟結構轉變、個別統計指標反映景氣循環能力有所鈍化，加上部分指標中止發布等因素；經檢視修正，新版景氣系統將自 8 月 27 日啟用，以便能更精確掌握經濟變化。

國發會指出，修訂過程專業嚴謹且公開透明，為了讓景氣系統的檢討修訂工作更加周延，自 2016 年底啟動修訂工作，經內部初步全面檢討景氣系統後，2017 年 11 月 15 日召開學者專家與相關部會討論會議，並依其建議進一步完善景氣系統。

2017 年 12 月就修正結果提報第 48 次委員會會議，決議新版景氣指標及燈號自今年 2 月起進行 6 個月試編；試編結果顯示更能準確掌握景氣波動，新版景氣系統自 8 月 27 日啟用。

國發會表示，歷經 6 個月試編結果顯示，新版燈號與經濟波動的相關性提升，更能準確反映景氣變動；新版領先指標提早 4 個月反應景氣循環的變化，領先性表現較舊版佳；新版落後指標的落後月數縮短。

國發會指出，景氣系統構成項目檢討修正範圍包括整體及個別指標構成項目的循環對應性表現，及指標的季節調整模型精進，並納入近 5 年 (2012.7~2017.1) 期間的樣本，進行檢查值修訂。

經專家學者及相關部會研商會議之決議，考量景氣燈號及同時指標之構成項目，仍能反映當前景氣波動，其構成項目予以沿用。領先指標及落後指標構成項目修正情形分別是，領先指標以「外銷訂單動向指數 (以家數計)」替換「外銷訂單指數」；以「建築物開工樓地板面積」替換「核發建照面積」。

落後指標刪除「工業及服務業受僱員工人數」；以「全體金融機構放款與投資」替換「全體貨幣機構放款與投資」；以「製造業存貨價值」替換「製造業存貨率」。