H1餐飲業營收創歷年同期新高 年增4.7%創近7年最大增幅

經濟部統計處今 (15) 日公布餐飲營業額統計，在外食人口增加及社群網路資訊擴散效應下，帶動餐飲消費需求擴增，營收從 2002 年起逐年攀升，今年上半年營收 2355 億元，創歷年同期新高，年增 4.7%，為近 7 年最大增幅，預估今年營業額可望再創新高。

經濟部指出，餐飲業營業額逐年成長，餐飲業營業額自 2002 年逐年攀升，2013 年突破 4000 億元，去年續升至 4523 億元，其中餐館業占 84.6% 居大宗，飲料店業占 11.3%，其他餐飲業占 4.1%。

經濟部表示，今年上半年餐飲業營收 2355 億元，創歷年同期新高，隨著景氣續升，餐飲服務需求持續增加，加上展店與新品牌的推升，今年營業額可望再創新高。

經濟部指出，多品牌連鎖化為發展趨勢，因應消費者多元需求，提升企業競爭力，連鎖業者採多品牌經營與加速展店策略，以擴大經營規模提升市占率。根據台灣連鎖暨加盟協會統計，2012 年至 2017 年餐飲連鎖品牌數由 624 個增至 970 個，增加 346 個品牌，尤以餐廳品牌數增加 201 個最多；連鎖總店數由 2 萬 8880 家增至 3 萬 2810 家，增加 3930 家，其中餐廰增加 1737 家，速食店增加 886 家，休閒飲品增加 763 家，咖啡簡餐增加 544 家。

至於餐飲業主要經營困境在於，因具有進入門檻低及勞力密集的特性，近年國外知名餐飲陸續加入市場，競爭相當激烈，根據統計處餐飲業經營實況調查結果顯示，其中餐館業主要經營困境依序為「人員流動率高」(71.8%)、「同業間競爭激烈」(63.6%)、「食材成本波動大」與「成本上升轉嫁困難」(各 56.4%) ，其中以「成本上升轉嫁困難」較上年增加 12.7 個百分點最多。

飲料店業依序為「租金成本高」(59.3%)、「同業間競爭激烈」(57.6%)、「人員流動率高」與「食材成本波動大」(各 50.9%)，其中以「同業間競爭激烈」較上年增加 3.5 個百分點最多。

經濟部表示，過半餐飲業者經營網路社群或 LINE，隨著智慧型手機普及與社群網路的活絡，為促進行銷及提升服務效率，餐飲業服務模式也隨著行動裝置而改變，據統計處調查，去年經營網路社群或 LINE 的業者占 54.1%，提供線上訂位或點餐服務占 23.3%，提供手機支付服務占 17.2%，其中手機支付服務較上年提高 10.5 個百分點，未來在行動生活的趨勢持續帶動下，可望繼續提升。

上市櫃餐飲業海外布局逐漸擴大，近年大型連鎖餐飲業者積極向海外拓展，根據 6 家上市櫃的連鎖餐飲業財報資料統計，2013 年上市櫃餐飲業營收，國內營收占 58.2 %，去年降至 47.5%，相對的國外營收比重則逐年提升。