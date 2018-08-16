三大法人買超2.2億元 大立光強勢填息仍遭外資連6賣

台股今 (16) 日早盤重挫逾百點，惟盤中股王大立光上演強勢填息大秀，終場下跌 32.85 點，以 10683.9 點作收。三大法人部分，除自營商賣超 7.21 億元外，外資、投信均買超，分別買超 3.09 億元、1.91 億元，三大法人合計買超 2.21 億元。其中，大立光今日雖強勢填息，但仍遭外資賣超，外資已連 6 日調節大立光，賣超近 1000 張，台積電與鴻海則均遭外資轉調節。

台股今日在多方力道支撐下，跌幅稍微收斂。台指期部分，外資增持多單 2216 口 ，多單未平倉口數達 35395 口，投信則增持空單 42 口，空單未平倉口數達 24637 口，自營商也同樣增持空單 2397 口，空單未平倉口數增加至 7615 口。

外資今日買超集中電子、金融與傳產股，大買群創與英業達逾萬張，買超逾千張的電子股包括金像電、欣興、宏碁、南亞科、國巨、美律、華新科、盛群、臻鼎 - KY 等，金融股外資則著墨開發金、玉山金、臺企銀、台新金與國泰金，獲外資買超上千張的的傳產股包括中鋼、台化、長榮航、亞泥、遠東新、潤泰全、統一、中鴻等。

外資集中市場買超個股第 1 名為群創、買超 15364 張，第 2 名元大台灣 50 反 1，買超 15396 張，第 3 名群創，買超 15364 張，第 4 名英業達、買超 10723 張，第 5 名欣興、買超 9280 張，第 6 名玉山金、買超 6442 張，第 7 名合晶，買超 4272 張，第 8 名遠東新、買超 4212 張，第 9 名開發金、買超 4119 張，第 10 名宏碁、買超 3850 張。

外資集中市場賣超第 1 名華新、賣超 24006 張，第 2 名兆豐金、賣超 14732 張，第 3 名華邦電、賣超 13944 張，第 4 名彩晶、賣超 8127 張，第 5 名大同、賣超 7139 張，第 6 名中環、賣超 6577 張，第 7 名京元電子、賣超 6519 張，第 8 名華航、賣超 4873 張，第 9 名中鴻、賣超 4834 張，第 10 名中信金、賣超 4815 張。

投信集中市場買超第 1 名中鴻、買超 9466 張，第 2 名中鋼、買超 8606 張，第 3 名金像電、買超 4679 張，第 4 名中華電、買超 2580 張，第 5 名大成鋼、買超 1485 張；投信集中市場賣超第 1 名合晶，賣超 2587 張，第 2 名晶電、賣超 1658 張，第 3 名中美晶，賣超 1502 張，第 4 名旺宏、賣超 1225 張，第 5 名奇力新、賣超 1090 張。

分析師指出，亞股今日持續開低，惟跌幅已稍微收斂，若美股今日開盤反彈走揚，有機會帶動台股明 (17) 日開高，但若美股下跌，台股可能續跌破今日低點；目前五日線與十日線為短線上檔壓力，預留反彈空間，以今天盤面結構來看，台股短線反彈機率趨高。