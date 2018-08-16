【華冠投顧】08/16（四）砍完最後一刀!!預備備…準備起漲ING

◆盤勢分析

焦點個股：2492 華新科、2327 國巨、2349 錸德、4953 緯軟、2368 金像電

昨日美股四大指數一起下滑，但尾盤均有收腳。台股早盤跳空下跌 110 點再狠狠的大砍一刀！！恐慌再現…… 但是今天除息的 3008 大立光卻悄悄的填息，最弱勢被動元件全面反彈穩盤，矽晶圓、PCB、MOSFET 等也跟著反彈！！指數開低走高，收盤僅下跌 32 點，收 10683.90 點，日 K 收紅，成交量 1,389.29 億。上漲家數 568 家，下跌家數 828 家。

跌深反彈被動元件：2492 華新科⊕、2327 國巨、6284 佳邦、8043 蜜望實、3090 日電貿、2478 大毅、3026 禾伸堂、8163 達方、2456 奇力新、5317 凱美等；矽晶圓如 3532 台勝科、3016 嘉晶、6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶等…… 另外光碟片 2323 中環、2349 錸德⊕，好不熱鬧……

當然也有持續重跌破底的弱勢個股：如 3081 聯亞Θ、3519 綠能Θ、6414 樺漢、6141 柏承、3450 聯鈞、3665 貿聯 - KY、2454 聯發科、3380 明泰…… 等等。

今天多頭型態較佳的個股也開始變多了：4953 緯軟、2368 金像電續強，而今天有許多個股…… 型態都轉強！！

被動元件與矽晶圓跌深反彈可以逢低佈局嗎？？除了反彈股外，還有哪些型態多頭股票準備發動？？？

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉 分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

