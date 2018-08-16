VHQ-KY董座劉國華：收購木星採外包服務管理公司模式 最快9月底完成

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803) 為拓展電影特效及跨足電視劇後製業務，辦理現增購買北京木星時代 70% 股權，董事長劉國華表示，有鑒於大陸法規禁止外資投資影視製作公司，因此將朝外包服務管理公司方式取得，目前正審核中，順利的話，9 月底完成收購，今年也會認列木星時代業績。VHQ 今年第一季辦理 522 萬股現金增資，每股價格為 141.78 元，已於 3 月 29 日順利完成共募集 7.4 億元資金，用以收購大陸北京木星時代公司 70% 股權。



有鑒於大陸法規禁止外商投資電影製作公司、發行公司、院線公司，電影製作業務僅限於合作關係，外界認為收購木星計畫恐破局。



劉國華澄清指出，目前與木星時代進行股權變更程序，並未考慮採用 VIE(Variable Interest Entities) 模式，目前以服務性管理公司模式來進行，且股權變更後將不會影響木星時代營運模式。



至於收購時間點，劉國華表示，原本預計第二季，但因進行股權變更程序，目前正在審核中，最快 9 月完成收購，10 月起可望挹注營收獲利。



劉國華說，木星時代會以前期的劇本開發及撰寫、創意策畫、規劃統包等業務為主，可與 VHQ 的後製業務形成良好互補，將有助公司發展自前期設計到後製特效的一站式影像業務，木星時代目前在手的電視劇為 2 部，透過此收購案，除將有效提高公司在後製特效業務的份額，也希望拉長整體訂單能見度。