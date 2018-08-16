恒指創一年來新低，冠轈控股赴港上市是“铤而走險”?

8月14日，在港交所公佈的聆訊資料集中，冠轈控股有限公司赫然在列，意味著這家銷售平行進口汽車的新加坡公司意欲登陸資本市場。翻閱其招股說明書，財務狀況不容樂觀。

財務狀況不容樂觀

冠轈控股主要業務為銷售全新平行進口汽車，亦提供相關服務及產品，如提供汽車融資服務；提供汽車保險代理服務；及汽車備件及配件銷售。此外，汽車租賃服務也屬於核心業務的一部分。根據獨立第三方調研機構灼識咨詢報告，於2016年及2017年，冠轈控股是新加坡汽車經銷商銷售量皆排名第12位，且在新加坡平行進口汽車經銷商銷售量排名第一位。

相較排名，冠轈控股的業績表現差強人意。

2015財年、2016財年、2017財年，受益於汽車銷售量增加所緻，冠轈控股的收益分别為119.4百萬新元、144.4百萬新元、204.9百萬新元，2016財年、2017財年同比增加20.9%、41.9%。但在2018年期間，收益由2017年期間的約59.6百萬新元減少了約12.2百萬新元或20.5%至2018年期間的約47.4百萬新元。

與此同時，公司溢利也呈先升後降狀態。2015財年、2016財年、2017財年分别為4.59百萬新元、4.64百萬新元、8.0百萬新元，2017年期間、2018年期間，分别降至3.41百萬新元、1.88百萬新元，降幅分别為57.3%、45%。

就業務結構而言，冠轈控股收益大部分來源於汽車銷售。於2015財年、2016財年、2017財年及2018年期間，汽車銷售收入約115.6百萬新元、137.9百萬新元、197.0百萬新元及44.6百萬新元，分别佔各年度╱期間總收益的約96.8%、95.5%、96.1%及94.0%。

但值得擔憂的是，汽車行業經過多年高速發展後，市場已經飽和，隨著高峰期過去，銷售平行進口汽車也面臨很多困難。

行業高峰已過，汽車銷售困難重重

根據灼識咨詢報告，新加坡已成為東南亞最大的汽車市場之一。來自國際汽車製造商組織數據，2017年新加坡約售出110,907輛新汽車，較2012年的約37,200輛，復合年增長率為24.4%，其遠高於同期東南亞市場整體-1.2%的復合年增長率。

但自2013年起，受更多老化汽車略有註銷而新註冊車輛數量較少的綜合影響所緻，新加坡的私家車數量開始從高峰下跌。此外，新加坡新汽車市場受到汽車車齡限製及擁車證係統的驅動，新註冊的汽車總數與註銷的數量具有很高的相關性，隨著現有汽車隊不斷更換為新車，預計陸交局自2018年會逐步減少擁車證配額，以維持新加坡汽車數量的合適水平。由於預計臨近到期的擁車證數量減少，預期自2018年至2023年私家車新登記數目將相應減少，財化社認為屆時市場會進入一個相對蕭條時期，這對汽車銷售商而言，絕對是個不利因素。

圖源：網絡

從業務上來講，冠轈控股也存在很多風險。由於所從事業務不涉及汽車製造，冠轈控股的汽車銷售依賴於供應商提供汽車。於業績記錄期，五大供應商在2015財年、2016財年、2017財年及2018年期間分别向集團之汽車購買成本總額貢獻約73.9%、80.4%、71.9%及87.3%。特别是最大的供應商於2015財年、2016財年、2017財年及2018年期間分别向集團之汽車購買成本總額貢獻約43.6%、64.1%、60.7%及66.6%。可見，穩定的供應商關係是冠轈控股生存的基礎，否則將面臨“無米下炊”之困境。

另外，存貨管理能力亦影響冠轈控股的業績狀況。於2015財年、2016財年、2017財年及2018年期間，冠轈控股的存貨週轉天數分别約為48天、54天、40天及51天。如果遭遇客戶短期内下單的情況，倘存貨不足，滿足客戶需求的能力可能受到影響；另一方面，倘存貨過多，因為需要留出足夠空間儲存汽車將會產生額外費用。所以，維持足量存貨是公司正常運轉的一個必要條件，但因為供應商及客戶需求因素等影響，冠轈控股併不能保證日後不會遭遇存貨不足及╱或存貨過多的情況，一旦發生，則會對公司聲譽、經營業績及財務狀況造成不利影響。

不得不說，拿著這樣的業績，裹挾著如此大的風險上市，冠轈控股可謂“勇氣可嘉”，至於資本市場買不買賬，隻能靜觀其變。目前恒指已創出近一年來新低，在這樣的環境下衝擊IPO，冠轈控股有種“铤而走險”的感覺。

作者：董虹

編輯：夏雨辰

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