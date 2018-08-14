MSCI將A股二階段納入 權重增至5% 中興通訊進兩大中國指數

明晟（MSCI）今天淩晨公佈季度調整，宣佈第二階段 A 股納入明晟中國指數比例調高至 5%，將佔明晟新興市場指數權重 0.75%，至於最新被納入的 A 股個股中，中興通訊更被加入明晟中國全股票和 A 股在岸兩大指數。

明晟公司公佈最新季度調整，將實施 A 股部分納入明晟 MSCI 中國指數的第二步，納入因子從 2.5% 提升至 5%，調高後占明晟新興市場指數的權重為 0.75%。

納入因子調整後，將有 10 支 A 股新增加入明晟中國指數，使 A 股納入該指數的數量增為 236 支個股。

這回季度調整也將 13 支個股加入明晟中國全股票指數（MSCI China All Shares Index），沒有個股被剔除，其中新增的三支市值最大個股皆為 A 股，分別為中國神華、中國聯合網絡和恆力石化。

其他新增加入明晟中國全股票指數的還有：中概股寶尊電商、中華企業（A 股）、碧桂園、國電電力（A 股）、綠城服務、華虹半導體、揚農化工（A 股）、國電南瑞（A 股）、TCL 集團（A 股）和中興通訊（A 股）。

至於明晟中國 A 股在岸指數（MSCI China A Onshore Index）調整力道也很大，有 5 支新增個股，其中三支新增最大市值個股為中興通訊、中華企業和揚農化工，另外有 3 支個股遭到剔除。

A 股在今年 6 月 1 日正式納入 MSCI 新興市場指數，採兩階段納入，第一階段比例為 2.5%。明晟表示，最新相關調整預計 8 月 31 日盤後生效，下一次半年度指數調整日期為 11 月 13 日。

值得注意的是，繼 MSCI 之後，另一家國際指數公司富時羅素執行長 Mark Makepeace 近來指出，若公司在下個月 (9 月) 把中國股票納入旗艦指數，其中國股票權重可能一舉超越競爭對手 MSCI。

若接下來 A 股被納入富時羅素指數，預計一開始權重為 5%，後續將增至 32%，最高可望給 A 股帶來 5000 億美元以上增量資金。