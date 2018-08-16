聯想季報扭虧為盈，楊元慶：彎道已過，全力加速前行！

聯想似乎從“5G投票門”事件中走了出來，近期，聯想集團(00992-HK)董事長兼CEO楊元慶頻頻露面發佈聯想捷報，其中，更是喊出“兩三年内聯想將奪回印度智能手機市場9%份額”是口號，而在這豪言壯志的口號背後，是聯想業績回暖作為支撐的。就今天，聯想發佈2018/2019年第一季度業績報（未審計），併在報告會中對印度市場份額之事作出解答。

根據財報：聯想集團截至6月底止第一財季營收增長19%，達到了119億美元，創歷史同期新高，營業收入連續四個季度持續加速增長。業績扭虧為盈，歸屬股東淨利潤達7700萬美元，去年同期則虧損7229萬美元，好過市場預期。

財華社根據發佈的財報與報告會議總結：

聯想CEO楊元慶對此次業績大漲的解釋是：“我們核心的個人電腦業務瞄準高增長領域和高端市場，取得了強勁增長，在排名前五的個人電腦廠商中，我們的增長速度最快。移動業務方面，我們降低運營費用、優化產品組合、專註於有競爭優勢和能夠盈利的特定市場的策略正在顯現成效。數據中心業務在向可持續盈利性增長的目標穩步邁進，稅前利潤水平連續第五個季度獲得增長。這些都是落實三波戰略的初步成果，聯想已經駛出轉型過程中必然要經歷的彎道。”

聯想集團營收大增、盈利能力大幅改善，主要得益於“三波戰略”的初步成果，而其“三波戰略”是楊元慶2016年提及的，短短2年不到就取得如此業績，實屬不易。“三波戰略”實行的核心盈利又如何呢？

第一波戰略：是保持核心PC業務的全球領先地位和盈利能力

第一波戰略即個人計算機和智能設備PCSD業務方面，PSCD也是聯想的主心骨業務，期内營收增長19%，達到83.08億美元。據報告會議中財華社了解到，聯想連續第二個季度獲年比年雙位數強勁增長，利潤率5%，保持行業領先水平個人電腦+平板電腦市場全球第一，前五大個人電腦廠商中年比年增速最快，全球個人電腦市場第一，個人電腦營業額年比年提升19.8%，主要是其持續打磨直接觸達客戶的銷售通路，投資於高增長產品類别投入加大的結果。其中，聯想商用PC領域成長性明顯，商用PC出貨量佔聯想集團PC總出貨量的63%。

圖片來源：聯想集團

第二波戰略:是把數據中心業務和移動業務逐步建設成新的增長、利潤引擎

第二波戰略中，移動業務是最主要收入的利潤引擎，聯想今年第一財季移動業務營收達到了16.46億美元，環比增長了23%，其中貢獻最大的無非來自於北美移動銷量的大幅提升；

期内減省運營費用1.05億美元; 還計劃本財年將摩託羅拉業務年度經營費用降至10億美元以内。

圖片來源：聯想集團

而數據中心業務更是增長、利潤雙驅動，其中營收創歷史記錄，收16.29億美元，大幅增長了67.8%，整體毛利潤率也較去年同期提升11個百分點，楊元慶表示：聯想集團成為全球TOP500超算榜單中成為第一大供應商，在全球最強大的500套超級計算機中，聯想就佔據了117套，這意味著每四台超級計算機中就有將近一台是聯想的產品，軟件定義領域也是實現了三位數的增長，未來也將大力度發展該領域。

圖片來源：聯想集團

第三波戰略：是業務轉型

在第三波戰略中服務和軟件業務營業額達4.59億美元，在業務轉型過程中美國發售新型智能設備，獲積極反饋，未來還會繼續推動第三波轉型，增加軟件和服務收入，提高客戶參與度，加速建設智能物聯網+雲、基礎架構+雲的擴展。

對於如何佈局“兩三年内聯想將奪回印度智能手機市場9%份額”問題，楊元慶表示會從中高端手機市場（以摩託羅拉手機）與中低端手機市場（以聯想手機）方向去做佈局，調整產品戰略，推出各種價位的、專門針對印度市場的手機。

總體上，聯想能在這麽短時間内扭虧為盈，除了“三波戰略”外，還要得益於聯想集團在推動智能化變革以來,“智能+”業務在製造、醫療等多個行業的紮實落地。至此，也希望聯想能如同楊元慶所說的，聯想在跨過拐點之後，聯想已經開足馬力，全速前進。

作者：沈少鴻

編輯：賀秋霞

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