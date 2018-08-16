港幣頻觸弱方保證 港央媽3次出手干預 9月加息機會增

新股熱潮退，Hibor 回落，加上近期美元攀升至 13 個月高位，港幣在昨 (15) 日清晨紐約交易時段再次觸發弱方兌換保證，香港金管局承接 21.59 億港幣賣盤，為今年 5 月以來首次。港幣昨日多次跌至 7.85，金管局在傍晚及深夜兩度承接合共 96 億賣盤。3 次賣盤合計港幣 117.67 億元。

經結算後，銀行體系結餘在 8 月 17 日 (週五) 將跌破千億元，至港幣 976 億元。雖然銀行體系結餘再度減少，分析認為，銀行 9 月會否上調最優惠利率 (P)，要看銀行體系結餘下跌速度。

港幣在 4 月 12 日歷來首次觸發弱方兌換保證，金管局在 4 月和 5 月間累計 19 次承接港幣賣盤，合共 703.5 億元。副總裁李達志指出，近日港幣資金需求下降，港美息差再度擴大，加上大型招股活動完結後，有部分招股所得資金流出香港等因素，導致近日港匯轉弱並再次觸發弱方兌換保證。

對於外界憂慮出現走資潮，李達志表示，香港有能力應付往後資產市場波動和資金外流帶來的挑戰，再者現時港元貨幣基礎超過港幣 1.6 兆元，銀行去年底持有高流動性資產逾港幣 4 兆元，相信都可以為資金流出提供極大的緩衝。金管局未來亦會緊密監察市場和外圍環境的變化，確保聯繫匯率制度有效運作。

他同時提醒，未來視乎資金的走向，港匯有可能會再次觸發弱方兌換保證，呼籲市民需小心管理利率和市場風險。

金管局進場干預後，港元拆款利率 (Hibor) 昨全面上升，其中與供樓按息相關的 1 個月 Hibor 昨回升至 1.26625%，隔夜 Hibor 升至 0.6675%，1 週和 2 週 Hibor 分別升至 0.82964% 和 0.90179%，3 個月 Hibor 升至 1.80357%。長息方面，半年期 Hibor 報 2.05286%，1 年期 Hibor 報 2.45536%。截至昨晚 8 時 30 分，港匯報 7.8499。

圖：香港銀行公會

香港《文匯報》引述星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，港美利差擴闊下引發套利交易，致令港匯走弱、同時無可避免地繼續觸及 7.85 弱方兌換保證水平，預期金管局買港幣、賣美元規模將繼續擴大，料香港銀行體系總結餘或再有港幣 300 億至 400 億元跌幅。意味短期內即將跌穿千億元心理關口。

值得注意的是，美國將於 9 月升息，加上大陸公佈的經濟數據欠佳，資金避險流向美元推升美匯指數，人民幣兌美元跌破 6.9 關口，內外因素作用下，香港股匯樓齊跌，港股昨一度跌 500 點創一年新低；地產商對後市審慎，南昌站匯璽 II 加推單位開價較 8 個月前跌逾 9%，油塘一地皮中標呎價更是九龍區自 2017 年首次跌破港幣萬元。