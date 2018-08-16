〈觸控展將開展〉今年商機估破300億元 MicroLEＤ將成亮點

Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展今年進入第 7 屆，自 2012 年來，參展家數及展位數逐年擴增，今年同期加入「智慧製造與監控辨識展」，參展家數達 450 家，展位數 1200 個，預計參觀人數將突破 4 萬人，商機上看 10 億美元；今年首度新增 Micro LED /Mini LED 產品與解決方案主題展區，預計將成為展覽的一大亮點。

台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 統計，每年觸控展的參展家數逐年增加，由 2012 年 285 家、702 個展位，參觀人數 29551 人，去年達 342 家、978 個展位，參觀人數 30164 人，今年與 OPTO Taiwan 合作，同期將舉辦智慧製造與監控辨識展，展現台灣廠商在顯示器、光電與半導體、智慧製造的產業實力與供應鏈能力。

Touch Taiwan 今年首度新增 Micro LED /Mini LED 產品與解決方案主題展區，預計將成為展覽的一大亮點，讓各相關創新顯示應用成為顯示產業的新商機。

除了面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 之外，主題展區廠商包括首度參展的知名大廠晶電 (2448-TW)、隆達 (3698-TW)、聚積 (3527-TW)、崇越 (5434-TW)、國星光電、大塚科技、橫浜精密化學、易發精機、信越矽利光、優顯科技、澳登堡、柏彌蘭、海達鴻業等。

各參展廠商將展示 Micro LED /Mini LED 相關產品與解決方案，期望連結全球的顯示器產業鏈，提供最新的技術及應用，帶動更多供應鏈廠商投入開發。

展覽期間，SONY、eLux、友達、隆達、X-Celeprint 等 14 家國際重量級廠商將針對 Micro LED Display 的技術與市場方向、巨量移轉的方法與檢測方式等發表演講，預期將是全球最大的 Micro LED Display 盛會。

今年 Touch Taiwan 與 OPTO Taiwan 攜手合作，將集合台灣廠商的共同力量展示產業實力與供應鏈能力，今年展示項目除包括顯示與觸控、軟性與印刷電子產品與技術、商用顯示與數位看板應用、OLED 應用、液晶面板與觸控生產製造設備、、智慧視覺與 AOI 等原有項目外。

今首度新增 Micro LED 、Mini LED 產品與解決方案、高機能薄膜、高機能玻璃技術與應用主題館、環境監控與實驗室儀器主題館等多項主題專區，預計將成為展覽的一大亮點，讓各相關創新顯示應用成為顯示產業的新商機。