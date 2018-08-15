不只會打球 柯比投資的公司成為可口可樂戰略布局

8 月 14 日晚間，可口可樂公司宣布已入股 NBA 前明星球員柯比 • 布萊恩特所投資的運動飲料品牌 BodyArmor，希望藉此打破百事的佳得樂在運動飲料市場的壟斷地位。

不過可口可樂公司並未透露具體的投資規模，也未披露任何財務條款，但該公司稱，未來或將繼續增持 BodyArmor 股份。

根據協議，交易完成後，可口可樂公司將成為 BodyArmor 第二大股東。《華爾街日報》預計，BodyArmor 今年的收入將達到 4 億美元，其品牌估值將在 10 億至 20 億美元之間。

對此，柯比在社交媒體上表示：

「為我們在 BodyArmor 的團隊感到自豪，BodyArmor 和可口可樂公司達成了新合作，他們相信我們的第一使命是在未來成長為全球第一的運動飲料。感謝佳得樂，接下來就交給我們吧…

數據顯示，2017 年美國運動飲料市場銷售額為 80 億美元，佳得樂占據 75% 市場市佔率，遙遙領先其他品牌。但在最近幾個季度，它的銷量卻在一直減少。

同時，BodyArmor 成長迅速，雖然目前市場市佔率不足 6%，但市場銷量已排名第三。富國銀行的分析師們依據 Nielsen 數據估計，BodyArmor 銷售額在過去一年裡攀升了 90%，達 2.88 億美元。

「BodyArmor 是美國發展最快的飲料品牌之一，在這令人興奮的競爭中，」可口可樂北美總裁 Jim Dinkins 表示。「我毫不懷疑，它將成為一個強大的產品。」

值得注意的是，2015 年，Dr Pepper Snapple 公司曾斥資 2000 萬美元投資 BodyArmor，並在 2016 年擁有了高達 15.5% 的股權。Dr Pepper Snapple 還與 BodyArmor 簽訂了分銷協議。而 2018 年 1 月，七喜母公司 Keurig Green Mountain 又以 187 億美元現金收購了 Dr Pepper Snapple，新公司名為 Keurig Dr Pepper。

《華爾街日報》援引知情人士表示，BodyArmor 已通知 Keurig Dr Pepper 終止目前的分銷協議。Keurig 發言人則拒絕透露該公司是否計劃繼續持有 BodyArmor 股份。

資料顯示，Bodyarmor 成立於 2011 年，總部位於紐約州皇後區。2013 年，柯比成為了 BodyArmor 的第三大股東，並加入了董事會。目前，此外該飲料品牌還與同棒球明星邁克 · 特勞特和 NBA 明星詹姆斯 · 哈登簽訂了代言協議。