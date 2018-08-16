SIM卡身分被盜！AT&T遭加密貨幣投資者索賠2.24億美元

一名美國加密貨幣投資者指稱因手機帳戶身份被盜用，失去價值 2380 萬美元 (約 1.86 億港元) 的加密貨幣 (Token)，憤而控告手機服務商 AT&T(T-US) 業務疏忽，索賠 2.24 億美元。

週三 (15 日) 美國加密貨幣投資者 Michael Terpin 在向洛杉磯地方法院提出訴訟，指控 AT&T 蓄意配合駭客、犯嚴重過失，未盡其法定義務，未遵循隱私政策的承諾，要求索賠近 2.24 億美元。

這起數位身份詐欺竊盜案是七個月內 AT&T 第二起類似案件。

根據 Terpin 提出的 69 頁狀紙內容，今年 1 月 7 日，Terpin 手機號碼被國際犯罪集團透過「SIM 轉換技術」移至另一張 SIM 卡上，冒用手機帳戶身份，使得加密貨幣帳戶與密碼都遭受盜用。

他形容 AT&T 就像一家旅館給冒用身份的小偷一把房間鑰匙和一把保險箱的鑰匙，偷走防房客所有的珠寶。

案發當時，該 Terpin 帳戶中持有 300 萬個加密貨幣，當時要價 2380 萬美元都被偷天換日，故 Terpin 要求 AT&T 賠償損失金額外，還要額外賠償 2 億美元，總計 2.24 億美元。

AT&T 發言人表示，公司對這項指控表示懷疑，期望出庭說明真相。

根據 CoinDesk 的資料顯示，去年 12 月以後加密貨幣已損失了大約 65% 的價值，今年下降了 50% 以上。主要交易所遭駭客攻擊頻傳的負面消息，是引發加密貨幣市場的拋售原因之一。

今日 (16 日) 下午 3 時許比特幣小漲 0.41%，來到 6296 美元。

2013 年初首個比特幣投資的天使組織 BitAngels 成立，Terpin 是創辦人之一，2014 年 3 月他創立首個電子貨幣基金 BitAngels/Dapps。目前他也是全球最大電子貨幣避險基金 Alphabit 的資深顧問。