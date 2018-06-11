中鋁斥資1.6億美元 增畿內亞Boffa鋁土投資

中鋁 (2600-HK) 集團開始布局畿內亞鋁土礦項目。該公司 6 月 10 日公布，其全資附屬公司中鋁香港擬斥 1.638 億美元 (約港幣 12.85 億元)，進一步增加畿內亞的 Boffa 鋁土礦項目的投資。

中鋁初步預計對 Boffa 項目中礦山、港口、駁運 3 部分成立的合營實體的資本金現金總投資額不超過 1.638 億美元，包括向礦業公司的資本金注入不超過 1.42 億美元 (約港幣 11.14 億元)、向港口公司注入不超過 1900 萬美元(約港幣 1.5 億元) 及向駁運公司注入不超過 300 萬美元(約港幣 2354 億元)。

Boffa 項目礦區位於畿內亞博法省省會博法市東北部，分為南北兩個礦區，面積分別為 599 平方千公尺和 658 平方千公尺。該項目涉資約 7.06 億美元 (約港幣 55.39 億元)，資金主要投入有關礦山、港口及駁運的建設，3 項工作將同時開展，並會分別設立獨立的投資主體負責運營，共同服務於 Boffa 項目的開發和運營。

據該公司前期研究分析，Boffa 項目可利用資源儲量約 17.5 億噸，其中氧化鋁含量約 39.1%，二氧化硅含量約 1.1%。經測算，Boffa 礦區內的鋁土礦牀預計最少需要 60 年才可開採完，項目將於資源耗盡後結束。

中鋁與畿內亞政府於去年 10 月 31 日簽署協議，中鋁將承攬開採畿內亞博凱地區的 131 鋁土礦項目，按照協議，中鋁將在半年內完成該鋁土礦項目的可行性研究。

根據礦業協議有關條款，畿內亞方分別持有礦業公司及港口公司 15% 及 5% 的乾股，中鋁分別持有礦業公司及港口公司 85% 及 95% 的股份，礦業公司及港口公司將成為公司的間接非全資附屬公司。

畿內亞方根據礦業協議有關條款行使額外參股選擇權後，畿內亞方可最多於礦業公司及港口公司中分別持有 35% 及 10% 的股份，而集團於礦業公司及港口公司持股最少為 65% 及 90%。

Boffa 項目預計投資回收期約 9 年 (含基建期)，預計於 2019 年末開始投產，將於 Boffa 項目礦區的鋁土礦牀耗盡後結束，預計至少為 60 年。