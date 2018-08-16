盤前財經大事搶先讀2018年8月16日

今日操盤前瞻

基本工資審議委員會

美國上週初領失業金人數

日本 7 月貿易收支

法說會：玉山金、紅馬 - KY、豪展、矽力 - KY、長華科

股東會：奇力新、美桀

除權息：大立光、華南金、新日興、臺鹽、宏普、同致、崇越

減資停止買賣：環瑞醫、大田

〈中信金法說〉上半年獲利年增 12.9% 併購腳步不會停

中信金 (2891-TW) 昨 (15) 日召開第二季法說會，在「銀行 + 壽險」雙引擎逐步成形下，上半年稅後純益 219.02 億元，年增 12.9%，每股稅後純益 1.12 元。外界關注對「金金併」的態度，總經理吳一揆表示，「併購」一直都是中信金成長的一部分，只要對整體獲利有加分，無論國內、外個案都會仔細研判，併購腳步沒有停下來。閱讀全文...

餐飲業上半年營收創新高 創近 7 年最大增幅

經濟部統計處昨 (15) 日公布餐飲營業額統計，在外食人口增加及社群網路資訊擴散效應下，帶動餐飲消費需求擴增，營收從 2002 年起逐年攀升，今年上半年營收 2355 億元，創歷年同期新高，年增 4.7%，為近 7 年最大增幅，預估今年營業額可望再創新高。閱讀全文...

85 度 C 短期恐遭中國消費者抵制 美食 - KY 股價有壓

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 旗下美國 85 度 C 因總統蔡英文路過停留，遭中國媒體和網友指為台獨企業，投資人憂心 85 度 C 短期在中國業績恐因此受影響，造成昨 (15) 日盤中賣壓仍出籠，股價終場跌幅 3%，對此，美食回應，希望兩岸和平發展讓商人努力拚經濟，並強調企業有責任要照顧好員工。閱讀全文...

〈土耳其貨幣危機〉美元走高 金價跌至 18 個月低點

土耳其里拉崩跌危機，推升市場避險需求，帶動美元走強，金價則隨之下跌，今 (15) 日一度觸及 18 個月低點。金價於週一跌破每盎司 1200 美元心理關卡，2018 年以來，金價累計下跌約 9%。閱讀全文...

7 月人民幣存款連 2 增 個人戶踴躍逢低進場

台灣央行昨 (15) 日公布 7 月底外匯指定銀行 (DBU) 和國際金融業務分行 (OBU) 人民幣存款餘額，達人民幣 3129.13 億元，月增 6.62 億元，為連續第 2 個月走揚，其中，個人戶增持人民幣較企業戶更踴躍，顯然民眾積極逢低進場布局，但法人認為，人民幣仍有持續走貶的壓力，後續仍有虧損壓力。閱讀全文...