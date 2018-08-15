證監會接獲3宗同股不同權上市申請

證監發表最新季報，截至6月底止首財年盈餘733.8萬元，按年增2.79倍。首財季總收入4.41億元，按年增3.59%。支出4.34億元，按年增2.33%。截至6月底，證監會在預留30億元作日後可能購置辦公室物業之用後，儲備維持在42億元。

證監會首季對持牌機構進行了65次現場視察，以查核他們遵守相關監管規定的情況。期內，對5家持牌機構及3名代表採取紀律處分，涉及的罰款合共為8,350萬元。

季內，證監會收到2,030宗牌照申請，較上一季多2.7%，按年上升19.6%；其中，機構申請的數量較上一季減少10.7%至75宗，按年下跌6.3%。截至6月底，持牌機構及人士和註冊機構的總數為4.51萬家，按年增加4.4%；其中，持牌機構的數目上升8.9%至2,775家。兩者均創新高。

於回顧季度內，錄得37宗已經提出的刑事控罪，較上一季度增加27宗，對持牌機構進行了65次現場視察。季內審閱了124宗新上市申請，數量較上一季度的73宗增加69.9%，及較去年同期的86宗上升44.2%，創下另一歷史新高，並直接向一名上市申請人發出「反對意向書」

另外，證監會於回顧季度內接獲3宗同股不同權架構公司的上市申請，及5宗生物科技公司的上市申請。

來源：巴士的

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