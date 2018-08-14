西伯利亞礦業(01142-HK)建議20股合併1股 每手買賣單位改為2000股

礦業(01142-HK)公布，建議每20股合併為1股，每手買賣單位由1萬股改為2000股。

另外，股本削減將於緊隨股份合併生效後進行，據此，透過註銷當時已發行合併股份之公司實繳股本每股3.6港元，將當時已發行合併股份之每股面值由4.00港元削減至0.40港元， 而削減實繳股本；及註銷公司已發行股本中因股份合併而產生之任何零碎合併股份所產生之進賬約2.17億港元，將一併用於抵銷公司於股本削減生效日期之累計虧損。

股本重組之主要目的乃為後續的潛在集資活動作準備。鑒於集團處於高資本負債比率狀況，加之集團於2018年3月31日之經審核負債淨額約為9.09億港元，該集團急需募集資金，以便在不會進一步惡化集團資本負債比率的前提下改善集團之不利財務狀況。由於公司當前之股份市價大幅低於面值且本公司無法以低於面值之價格發行新股，故董事會在與任何潛在投資者進行磋商時面臨極大困難。鑒於上述狀況，公司持續尋求籌集資金的機會。公司一直與私募基、合夥基金及金融機構等潛在投資者進行協商，該等潛在投資者為先前與彼等有業務關係的一名董事所介紹之韓國潛在投資者，就公司所深知，彼等均為獨立第三方。

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